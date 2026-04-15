Santpedor aprova inicialment el reglament del servei municipal d'aigua potable

El ple de Santpedor va aprovar inicialment el reglament del servei d'aigua, va avalar el nou Pla d'Igualtat comarcal i va donar suport a les mobilitzacions en defensa de l'educació pública, en una sessió que es va allargar tres hores i mitja.
Aprovació inicial del reglament del servei d'aigua
L'Ajuntament de Santpedor va aprovar inicialment en el ple ordinari d'aquest dimarts el Reglament regulador del servei municipal de subministrament d'aigua. El document estableix els drets i deures per garantir un servei públic bàsic, obligatori i continu d'aigua potable per a tota la població.
El reglament fixa que el subministrament s'ha de prestar en condicions sanitàries adequades i de manera regular, amb excepcions puntuals com poden ser els períodes de sequera. També determina les obligacions de la ciutadania pel que fa a l'ús responsable de l'aigua, amb l'objectiu d'afavorir un sistema més just i transparent.
El dictamen es va aprovar amb 11 vots a favor -ERC (5), SEAM (4) i CUP (2)- i un vot en contra del regidor no adscrit.
Suport al Pla d'Igualtat de Gènere del Bages
En la mateixa sessió, el ple es va adherir al V Pla d'Igualtat de Gènere de la comarca del Bages 2026-2029, amb el mateix resultat de votació: 11 vots favorables dels grups d'ERC, SEAM i CUP, i un vot en contra del regidor no adscrit.
Aquest pla té la voluntat de ser un recurs transversal que actuï com a marc estratègic per desplegar les polítiques locals d'igualtat, potenciant el treball en xarxa. S'estructura en cinc eixos estratègics i inclou 67 accions.
Entre els seus objectius hi ha impulsar polítiques que promoguin una vida lliure de violències, fomentar la corresponsabilitat en les cures, afavorir la participació i el lideratge de les dones i garantir una educació basada en la igualtat i sense estereotips.
Moció en defensa de l'educació pública
El ple també va aprovar una moció en defensa de l'educació pública i en suport a les mobilitzacions docents, presentada pel grup municipal CUP-Amunt. La proposta va rebre el suport de tots els regidors i regidores excepte el regidor no adscrit.
Durant el debat, es va incorporar a la moció el suport a la Iniciativa Legislativa Popular per la millora de l'educació infantil de 0 a 3 anys, impulsada per la plataforma 0 a 3, on tot comença, a petició d'ERC.
El text dona suport a les mobilitzacions convocades per la comunitat educativa i defensa la millora de les condicions laborals del personal del sector.
Altres acords del ple
La sessió plenària, que es va allargar durant tres hores i mitja, va abordar tres dictàmens més. Entre aquests, es va aprovar la verificació del text refós del Pla especial urbanístic de l'àmbit de Santa Maria de Comabella, amb 10 vots a favor -ERC, SEAM i el regidor no adscrit- i dues abstencions de la CUP.
També es va aprovar per unanimitat la declaració d'una obra d'especial interès, que comporta la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per unes actuacions al casc antic.
En canvi, no va prosperar el dictamen de reconeixement extrajudicial de crèdit per un import d'uns 23.000 euros a favor de l'empresa Urbalux, encarregada del manteniment de l'enllumenat públic. La proposta va rebre vuit vots en contra -SEAM, CUP i el regidor no adscrit- i cinc a favor d'ERC.
Un cop finalitzades les votacions, es va donar compte al ple de l'aprovació del Pla pressupostari per al període 2027-2029.
Precs i preguntes dels grups municipals
En el torn de precs i preguntes, el grup municipal de SEAM va interessar-se per si l'equip de govern s'havia reunit amb els veïns afectats per la plaga de corcs del Sindicat i amb membres de la cooperativa.
Tant SEAM com la CUP van traslladar queixes pel canvi de la parada principal d'autobús de la línia Santpedor-Manresa a la plaça Catalunya. La CUP també va preguntar sobre la disponibilitat de terrenys per instal·lar plaques fotovoltaiques.
Per la seva banda, el regidor no adscrit va formular preguntes en nom de veïns del municipi preocupats per "problemes de convivència i incivisme".
Durant la sessió, l'equip de govern d'ERC també es va sotmetre al control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i les resolucions d'Alcaldia.