L'Open de Cub de Rubik de Santpedor es consolida com a referent amb 150 participants

Santpedor reunirà el 20 i 21 de juny de 2026 un total de 150 participants en una nova edició de l'Open d'Speedcubing, una competició basada en la resolució del tradicional cub de Rubik. L'esdeveniment, que tindrà lloc a la Sala Cal Llovet, incorpora una nova categoria centrada en l'estratègia i formarà part d'un campionat internacional simultani.
Una competició consolidada que continua creixent
Santpedor tornarà a ser l'escenari d'una trobada de referència dins del món del speedcubing amb la celebració de la tercera edició de l'Open Santpedor els dies 20 i 21 de juny de 2026. L'esdeveniment reunirà 150 participants, una de les xifres més elevades en competicions d'aquest tipus al país.
La competició, centrada en la resolució del tradicional cub de Rubik en diferents modalitats, es desenvoluparà al llarg de tot el cap de setmana a la Sala Cal Llovet, repetint l'espai de les edicions anteriors. Com en altres ocasions, s'hi preveu la participació d'alguns dels millors especialistes en aquesta disciplina a Catalunya, així com representants de diverses nacionalitats.
L'Open consolida així el seu creixement tant en nombre de participants com en rellevància dins el calendari de competicions.
Dotze categories i una nova prova estratègica
L'edició d'enguany incorporarà un total de dotze categories, una més que l'any anterior. La principal novetat serà la introducció de la categoria Fewest Moves Challenge, coneguda com el "repte de menys moviments".
A diferència de la majoria de proves de speedcubing, en què es premia la rapidesa en la resolució del cub de Rubik, aquesta categoria posa el focus en l'estratègia i l'eficiència. L'objectiu és resoldre un cub de 3x3x3 utilitzant el menor nombre de moviments possible.
Cada participant disposa de 60 minuts per analitzar el cub i trobar la millor solució, fet que converteix aquesta prova en una de les més exigents a nivell intel·lectual dins la disciplina.
Seu d'un campionat internacional simultani
La incorporació d'aquesta nova categoria també situa Santpedor dins d'un circuit internacional. El municipi serà una de les seus del FMC World 2026, un campionat que es disputa simultàniament a diferents punts del món.
Aquest esdeveniment global compta amb desenes de seus repartides arreu del planeta, i Santpedor s'hi afegeix amb la celebració de la prova en horari nocturn. Aquesta singularitat aportarà un element diferencial a la competició local.
La participació en aquest circuit reforça la projecció internacional de l'Open i consolida el municipi com un punt de trobada destacat per als aficionats al speedcubing.
Organització i suport institucional
La competició està organitzada per l'Ajuntament de Santpedor i l'Associació Catalana de Speedcubing, amb la col·laboració de diverses entitats i empreses vinculades al sector.
Entre els col·laboradors hi ha Kube Kings i la Llibreria El Timbaler, que donen suport a la celebració de l'esdeveniment. Aquesta suma d'esforços permet garantir la logística i el desenvolupament d'una competició que continua guanyant participants i categories.