Jofre Escamilla serà el candidat d'ERC al Pont de Vilomara i Rocafort el 2027

ERC ha anunciat que Jofre Escamilla Molina serà el seu cap de llista al Pont de Vilomara i Rocafort en les eleccions municipals del maig de 2027. La formació republicana aposta així per un perfil jove i vinculat al municipi per liderar un nou projecte polític amb la voluntat de reforçar la proximitat amb la ciutadania i afrontar els principals reptes del municipi.
Amb 22 anys, Escamilla estudia el doble grau de Dret i Ciències Polítiques i Gestió Pública a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment ja és regidor a l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.
Un projecte "modern i ambiciós"
Segons ERC, el candidat destaca per la seva vinculació amb el teixit associatiu i cultural local, així com per "la seva capacitat de treball, la proximitat amb la gent i el compromís amb la llengua, la cultura i el país".
Escamilla ha assegurat que vol encapçalar "un projecte municipal modern, ambiciós i alhora profundament arrelat al poble", amb especial atenció a qüestions com la seguretat, el manteniment dels espais públics, la participació ciutadana i la dinamització social i econòmica del municipi.
"Vull un poble més viu, més net i més segur, però sobretot un poble que torni a escoltar la seva gent", afirma el candidat republicà. Segons Escamilla, "hi ha moltes persones que senten que durant massa temps les seves preocupacions no han estat prou ateses" i considera que "ha arribat el moment de construir una nova etapa basada en la proximitat, la transparència i les ganes de fer feina".
Vinculat al teixit associatiu
Amant de la cultura popular i de l'esport, el futur alcaldable ha participat al llarg dels anys en diferents entitats i activitats del municipi. Des del partit asseguren que "representa una nova generació preparada, amb idees clares i amb voluntat de treballar des del rigor però també des de la il·lusió".
El mateix Escamilla afirma afrontar el repte "amb molta responsabilitat, però també amb moltes ganes" i defensa que el municipi "té potencial per ser un referent a la comarca". "El Pont de Vilomara i Rocafort només podrà avançar si recuperem l'orgull de poble, cuidem els barris i posem les persones al centre de les decisions", sosté.