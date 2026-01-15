Ramon Bacardit repetirà com a cap de llista de Junts a Manresa a les municipals del 2027

Ramon Bacardit tornarà a encapçalar la candidatura de Junts per Catalunya a Manresa a les eleccions municipals de 2027. El partit l'ha escollit per unanimitat de nou com a cap de llista en un acte celebrat aquest dijous, en què s'ha volgut visualitzar tant la continuïtat del projecte com el suport polític i orgànic de Junts a la seva candidatura a l'alcaldia de la capital del Bages.
Un acte amb la plana major del partit
L'elecció de Bacardit com a candidat s'ha fet en un acte públic que ha comptat amb la presència de destacats dirigents de Junts per Catalunya. Hi han assistit el secretari general del partit, Jordi Turull; el secretari de Política Municipal, Joan Ramon Casals; la presidenta de la Vegueria Central, Rosa Vestit, i la presidenta de Junts al Bages, Eulàlia Sardà, a més de militants i càrrecs territorials. També hi ha estat l'expresidenta del Parlament Anna Erra.
La presència de la direcció nacional i territorial ha volgut escenificar el suport explícit del partit a Bacardit, que repetirà com a candidat després d'haver estat ja cap de llista en els anteriors comicis municipals. Junts aposta així per la continuïtat i per consolidar un projecte que el partit considera clau per disputar l'alcaldia de Manresa l'any 2027.
Crida a la implicació del partit
En el seu discurs d'acceptació, Ramon Bacardit ha demanat al partit, en l'àmbit nacional, "el màxim de complicitats i ajudes" per assolir l'alcaldia de Manresa. Alhora, ha fet una crida directa a la militància local perquè assumeixi "un alt nivell de compromís i dedicació" en el camí cap a les properes eleccions municipals.
Bacardit ha volgut deixar clar que la candidatura que encapçala necessita una mobilització sostinguda del partit a la ciutat i una implicació activa de les bases per construir una alternativa sòlida de govern. Segons ha expressat, el repte del 2027 requereix unitat interna i una estratègia clara des d'ara.
Un diagnòstic crític de la ciutat
Durant la seva intervenció, el candidat de Junts ha fet un diagnòstic molt crític de la situació de Manresa. Ha assegurat que la ciutat "ha tocat fons" i ha advertit que les eleccions municipals de 2027 són "l'última oportunitat" per capgirar el que ha definit com una espiral negativa dels darrers anys.
En aquest sentit, Bacardit ha remarcat que "el tren passa pel 2027" i ha afirmat que, si no es comença a posar ordre i sentit comú, Manresa pot entrar definitivament "en un punt de no retorn". Amb aquestes paraules, ha volgut subratllar la importància estratègica dels pròxims comicis per al futur de la ciutat.
Objectiu 2027: alternativa de govern
El candidat ha tancat el seu discurs afirmant que, a partir d'ara, "comença la revolució del sentit comú a Manresa". Amb aquesta expressió, Bacardit ha situat el 2027 com l'horitzó per recuperar, segons el seu plantejament, el rumb de la ciutat i construir una alternativa de govern "sòlida i ambiciosa".