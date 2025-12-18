L'Ajuntament de Manresa estudiarà crear un itinerari segur per a vianants entre Les Cots i els Dolors

No hi ha hagut pràcticament ni debat en la moció que ha presentat Junts al ple de l'Ajuntament de Manresa per a la creació d'un itinerari segur per a vianants que connecti el barri de Les Cots amb la zona comercial dels Dolors. El president del grup municipal, Ramon Bacardit, ha defensat la proposició argumentant la desconnexió que tenen els veïns d'aquest barri amb la zona dels Dolors que, malgrat ser a prop físicament "té una configuració viària que en dificulta l'accés". Una configuració viaria, ha afegit, que encara es complica més amb el trànsit que genera l'Institut Guillem Catà i la zona de les pistes.
El regidor de Mobilitat, Carles Garcia, s'ha mostrat d'acord amb la moció, però ha explicat que actualment hi ha una proposta de pas de vianants i semàfor a la carretera de Vic a l'altura de la Pujada Roja que pagaran els propis comerços. "Tot i així, està bé valorar altres alternatives", ha afegit.
La Pujada Roja com a barrera física
Junts ha subratllat que el problema no és la distància, sinó la configuració viària de l'entorn. El barri de Les Cots es troba a pocs metres de diversos punts de venda d'alimentació i serveis situats als Dolors, però la Pujada Roja actua com una barrera física que impedeix una connexió directa i segura per als vianants.
Aquesta manca d'accessibilitat obliga els veïns a fer recorreguts més llargs, poc pràctics i insegurs per cobrir necessitats tan quotidianes com la compra diària o l'accés a determinats serveis. Segons Junts, aquesta situació penalitza especialment les persones grans, els infants i aquells veïns que no disposen de vehicle privat.
Les propostes de la moció
La moció planteja dues actuacions concretes. En primer lloc, encarregar un estudi d'alternatives per crear una connexió de vianants entre Les Cots i els Dolors, que inclogui diferents opcions, entre les quals una possible passera elevada que connecti el camí dels Tovots amb la zona dels Dolors. I en segon lloc, demana que els resultats de l'estudi es presentin als veïns amb l'objectiu de garantir transparència i participació veïnal en una actuació que afecta directament el dia a dia del barri.
Una reivindicació de cohesió urbana
Junts considera que ha arribat el moment de donar una resposta real a una reivindicació històrica del barri de Les Cots. Segons el grup, garantir un accés segur i digne cap a la zona dels Dolors no és només una qüestió de mobilitat, sinó també de cohesió urbana i equitat territorial.
La moció ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte Vox