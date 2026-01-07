Cardona aprova un pressupost per a 2026 de 7,3 milions amb més inversió en habitatge i espai públic

L'Ajuntament de Cardona ha aprovat aquest desembre el pressupost municipal per al 2026, que ascendeix a 7.327.013,74 euros, un 3,83% més que l'any anterior. Els comptes permeten reforçar les polítiques d'habitatge, millorar l'espai públic, impulsar equipaments municipals i consolidar serveis d'atenció a les persones.
Uns comptes a l'alça i amb estabilitat econòmica
L'Ajuntament de Cardona ha donat llum verda al pressupost municipal per a l'exercici 2026, que ascendeix a un total de 7.327.013,74 euros. Aquesta xifra representa un increment del 3,83% respecte al pressupost de l'any anterior i consolida l'estabilitat econòmica del consistori, alhora que permet continuar desplegant polítiques estratègiques per al desenvolupament del municipi.
El pressupost ordinari se situa en 5.416.826 euros, amb un augment del 3,4%, mentre que el capítol d'inversions arriba als 1.910.187,74 euros, un 5,22% més que l'any passat. Pel que fa a l'endeutament previst, és de 513.903,61 euros, i el volum total de subvencions supera els 1,39 milions d'euros.
Aquestes xifres permeten al consistori afrontar el nou exercici amb una situació financera estable i amb capacitat per continuar impulsant projectes en diferents àmbits clau per al municipi.
Habitatge, espai públic i nucli històric
El pressupost del 2026 reforça de manera destacada les polítiques d'habitatge. Entre les actuacions previstes hi ha la construcció de sis habitatges a Cal Muntada, així com la rehabilitació de pisos municipals situats a l'edifici de la Casa dels Gegants i a les Colònies Arquers.
En paral·lel, es destinen recursos a la millora de la via pública, els camins rurals, el clavegueram i els parcs del municipi. També es preveuen actuacions de rehabilitació al nucli històric, amb intervencions a la plaça del Doctor Merli, a l'exterior del Portal de Graells, així com a la façana i la coberta de la Casa dels Gegants. A més, es contemplen millores a les façanes de l'edifici de l'Ajuntament.
Aquest conjunt d'actuacions vol contribuir a la preservació del patrimoni urbà, a la millora de l'espai públic i a reforçar l'atractiu i la qualitat de vida al centre històric de Cardona.
Atenció a les persones i àmbit educatiu
Els comptes municipals del 2026 consoliden diversos projectes d'atenció a les persones i en l'àmbit educatiu. Un dels eixos destacats és el Projecte Comunitari Musicant, que es manté consolidat a totes les escoles del municipi.
El pressupost també preveu l'augment dels ajuts a les activitats extraescolars i de les beques per a estudis vinculats a Musicant, així com el suport en equipament a la Biblioteca Marc de Cardona. Aquestes actuacions busquen reforçar l'accés a l'educació, la cultura i les activitats formatives, amb especial atenció a la igualtat d'oportunitats.
Millores als equipaments municipals
Pel que fa als equipaments municipals, el pressupost del 2026 inclou diverses actuacions de millora. Destaquen les inversions al Pavelló Municipal d'Esports i la creació de noves dependències per a la Policia Local.
També es preveuen actuacions de climatització en equipaments educatius i culturals, així com la instal·lació de panells solars fotovoltaics, en línia amb els objectius d'eficiència energètica. A més, s'inclouen millores a la Piscina Municipal, amb l'objectiu d'optimitzar-ne el funcionament i el servei a la ciutadania.
Carrers, habitatge i serveis públics
Durant el 2026 es dona continuïtat al Pla de Carrers i Places, amb actuacions previstes a la plaça del Mercat, el carrer Escasany, l'avinguda del Rastrillo i el projecte de la plaça de la Fira. Aquestes intervencions volen millorar la mobilitat, l'accessibilitat i la qualitat de l'espai urbà.
El pressupost també manté els ajuts municipals destinats a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer, una línia de suport que es considera clau per afavorir l'arrelament de la població al municipi.
Finalment, els plans d'ocupació previstos permetran reforçar diversos serveis municipals, com la brigada municipal, els Serveis Socials, el Servei d'Atenció Domiciliària, el programa Cuidem-nos i el servei d'Urbanisme, contribuint així a garantir una atenció adequada a les necessitats de la ciutadania.