Cardona tanca el 2025 amb un rècord de serveis turístics i un increment del 16,75% respecte l'any anterior

La Fundació Cardona Històrica ha registrat 114.000 serveis turístics el 2025, amb un augment destacat tant en tiquets venuts com en l'interès pel Castell i el Parc de la Muntanya de Sal. Les novetats i la promoció de la sal han reforçat l'oferta turística local.
Increment de visitants i rècords històrics
La Fundació Cardona Històrica (FCH), encarregada de gestionar el turisme a la vila ducal, ha tancat l'any 2025 amb un total de 114.000 serveis turístics realitzats, la qual cosa suposa un increment del 16,75% respecte al 2024.
Pel que fa a la venda de tiquets, se n'han venut 103.412, un 13,6% més que l'any anterior. Aquests resultats representen les millors xifres del darrer lustre, consolidant Cardona com una destinació turística en creixement.
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal (PCMS) continua sent l'atractiu més visitat, amb gairebé 71.000 tiquets venuts, xifra que suposa un augment del 10,8% respecte al 2024. En paral·lel, el Castell de Cardona ha experimentat el creixement relatiu més destacat, amb un increment del 19,5% en visites.
Gairebé 3.000 persones han participat en la visita guiada pel centre històric de Cardona, també amb un augment respecte l'any anterior.
Noves propostes turístiques
El 2025 ha estat un any de novetats en l'oferta de visites guiades. Entre elles destaca Les senyores de Cardona, una ruta pel centre històric centrada en la perspectiva femenina, i la visita a la Casa Combelles, un edifici del segle XVII que ha obert al públic gràcies a un acord amb la propietat.
A més, s'han repetit les visites temàtiques que han tingut bona acollida, com Orson Welles, Els capvespres i Nadal Medieval al Castell, així com Els secrets de la Cardona Medieval al centre històric.
Francesc Ponsa, director general de la FCH, destaca que "tot plegat posa en relleu la gran oferta turística que ofereix Cardona i que permet atreure milers de visitants cada any".
La Setmana Santa del 2025 també ha estat especialment positiva, amb més de 260 visites guiades i més de 7.000 tiquets venuts. El Divendres Sant va registrar el màxim històric dels darrers 14 anys, amb més de 1.500 tiquets venuts en un sol dia.
L'impuls de la sal com a motor turístic
La sal de Cardona ha tingut un paper rellevant durant l'any. Ha estat incorporada a la llista de productes singulars de les comarques de Barcelona dins de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació, reconeixent les seves característiques úniques i el vincle amb el territori.
A més, la FCH ha inaugurat l'Obrador de la Sal dins el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, que ha impulsat la comercialització del producte com a gourmet. La producció ha passat de 1.500 molinets l'any 2022 a 14.000 el 2025. També s'ha publicat la Guia de la Sal de Cardona, promoguda pel Consell Comarcal del Bages dins del marc del Rebost del Bages i del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.
Segons Francesc Ponsa, "malgrat ser del sector de la sal, ens trobem en un moment molt dolç tant pel relat històric de la sal com per la seva comercialització gourmet".
Reptes i objectius pel 2026
De cara al 2026, la FCH té previst potenciar el turisme de reunions i el turisme de pantalla, amb l'objectiu d'atreure visitants en època de baixa estacionalitat. També es reforçarà l'àrea d'autocaravanes de la Coromina per donar resposta a la demanda creixent d'aquest tipus de turisme.
A més, es continuarà diversificant l'oferta de visites per consolidar Cardona com una destinació dinàmica i competitiva. Francesc Ponsa subratlla que "estem satisfets amb el creixement de visitants i de l'impacte econòmic sobre el territori, però encara ens queda marge de millora per assolir les xifres prepandèmia del 2019, l'any de més visitants a Cardona. Seguirem treballant en aquesta línia".