La UBIC de Cardona renova la junta directiva amb representants de diversos comerços

La UBIC Cardona va celebrar el passat dijous l'assemblea anual de l'associació, una trobada que va servir per escollir la nova junta directiva que estarà al capdavant de l'entitat durant els pròxims anys.
A l'acte hi van assistir prop d'una trentena de socis, que van participar en el procés de renovació de l'equip directiu. La nova junta està formada per representants de diferents establiments del municipi: Anna Badia (Vèrtex 360), Anna Padilla (Petit Saló), Anna Estany (Llibreria Viñas), Pili Simon (Ca la Pili), Carme Fontellas (La Premsa), Mar Barons (Cal Pepitu), Maria Roselló (Cotó Moda), Maria Sala (Farmàcia Sala) i Montse Segura (Magatzems Serra).
Segons l'entitat, el nou equip reflecteix la diversitat del teixit comercial local, amb presència de sectors com el comerç al detall, els serveis i la restauració.
Entre les principals línies de treball de la nova junta hi ha la voluntat de reforçar la visibilitat dels comerços de proximitat i impulsar accions de dinamització que contribueixin a estimular l'activitat comercial a Cardona. Un altre dels objectius serà fomentar la participació activa dels més de 60 establiments associats en les iniciatives que promogui l'entitat, amb la voluntat d'enfortir el teixit comercial del municipi.