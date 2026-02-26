26 de febrer de 2026

Economia

La Cambra impulsa un tour a Barcelona per inspirar el comerç manresà

Una dotzena d'establiments descobreixen tendències del sector retail

  • Comerciants manresans durant el tour per establiments de Barcelona -

Publicat el 26 de febrer de 2026 a les 15:07

La Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat aquesta setmana un tour adreçat al sector comercial de la ciutat amb l'objectiu d'apropar noves idees i tendències del retail als establiments del territori. L'activitat, que s'ha dut a terme per primera vegada, ha permès a una dotzena de comerços manresans conèixer de primera mà models de negoci innovadors i inspiradors a Barcelona.

Inspiració pràctica sobre el terreny

Els participants han visitat una desena de comerços de sectors diversos, des de l'estètica i la moda fins a la restauració, l'alimentació o la cultura. A cada parada, un responsable de l'establiment ha rebut el grup i ha compartit les accions diferencials que han impulsat per posicionar-se al mercat i diferenciar-se de la competència.

El recorregut ha posat el focus en aspectes clau del comerç actual com l'experiència del client, la construcció de marca, la integració omnicanal, la creació de comunitat o la transformació dels punts de venda en espais vivencials. L'objectiu principal ha estat generar inspiració pràctica i transferible perquè cada negoci pugui identificar idees aplicables a la seva realitat.

Exemples de models innovadors

Durant la jornada s'han conegut casos com la reinvenció de la tradició gastronòmica a La Fonda de Mantequerías Pirenaicas, l'aposta pel retail experiencial de Zara Diagonal o el model de centre integral de bellesa d'Alura Multiespacio Beauty & Wellness.

També s'han visitat propostes com la flagship de Casa Tous amb experiència de marca immersiva, l'estratègia omnicanal de Lola Casademunt, la transformació de Casa Moritz en espai cultural o la Llibreria Finestres convertida en referent cultural.

El recorregut s'ha completat amb exemples d'identitat i posicionament com OMG BCN i el seu enfocament en el talent local, la combinació de tradició i venda multicanal de Casa Gispert, i la concepció del retail com a galeria d'art d'Etnia Barcelona.

Acompanyar el comerç de proximitat

Aquesta acció s'emmarca en la voluntat de la Cambra de Comerç de Manresa d'acompanyar el comerç de proximitat en la seva evolució i competitivitat. La iniciativa vol apropar al teixit comercial de Manresa les darreres tendències del sector, permetent conèixer-les sobre el terreny i amb contacte directe amb empreses referents.

Segons s'ha destacat, l'activitat ha estat molt ben valorada pels participants, que n'han subratllat el caràcter pràctic, la possibilitat d'intercanviar experiències amb altres comerciants i la utilitat de les idees recollides per aplicar-les als seus establiments.

