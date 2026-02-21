Detingudes tres persones a Sant Vicenç per intentar colar bitllets falsos en comerços

La Policia Local de Sant Vicenç de Castellet i els Mossos d'Esquadra han detingut tres presumptes autors d'un delicte de falsificació de moneda després d'una investigació iniciada el gener per l'ús de diners fraudulents en establiments del municipi.
Investigació iniciada arran de pagaments amb moneda fraudulenta
La Policia Local de Sant Vicenç de Castellet, en coordinació amb efectius dels Mossos d'Esquadra, ha detingut dos homes i una dona com a presumptes responsables d'un delicte de falsificació de moneda i efectes timbrats.
Els fets es remunten al mes de gener, quan els investigats haurien accedit a diversos establiments comercials del municipi amb la intenció de consumir productes i pagar-los amb bitllets falsos de 20 i 50 euros o bé demanar canvi amb aquesta moneda fraudulenta. Segons les diligències practicades, els sospitosos actuarien sabent que els diners eren falsos i, quan eren qüestionats, mostraven actituds intimidatòries que generaven situacions de tensió entre els comerciants.
Conducta que va generar inquietud en l'entorn comercial
Segons la informació policial, les tres persones detingudes compten amb antecedents policials. La seva manera d'actuar, marcada per comportaments agressius, hauria provocat una alteració significativa de la tranquil·litat en la zona comercial del municipi.
Un cop recopilats els indicis i els mitjans de prova necessaris i finalitzada la investigació, els presumptes autors han estat detinguts i posats a disposició judicial.
Coordinació policial i col·laboració ciutadana
L'actuació s'ha desenvolupat gràcies a la coordinació entre cossos policials i a la col·laboració de comerciants i ciutadania, que han mantingut contacte amb els serveis policials durant la investigació.
Els cossos de seguretat han remarcat la importància del treball conjunt i de la implicació ciutadana per mantenir la seguretat i la convivència al municipi, així com per garantir la protecció del teixit comercial i empresarial.