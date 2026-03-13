Sant Fruitós pagarà 423.000 euros per les sentències de la residència i projecta ampliar-la fins a 100 places

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haurà de pagar gairebé 423.000 euros a L'Onada, l'empresa que gestiona la residència municipal després de perdre cinc sentències judicials relacionades amb la revisió de les tarifes del servei. L'alcalde, Joan Carles Batanés, ha anunciat que el consistori assumirà el pagament abans de final d'any i que la concessionària renuncia als interessos de demora, valorats en més de 55.000 euros. Paral·lelament, el govern municipal ha avançat que ha iniciat els tràmits per ampliar la residència fins a aproximadament 100 places.
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haurà d'abonar gairebé 423.000 euros a l'empresa L'Onada Serveis, concessionària de la residència municipal de gent gran, després que els tribunals hagin dictat cinc sentències contràries al consistori en el litigi sobre la revisió de les tarifes del servei.
Segons ha explicat l'alcalde, Joan Carles Batanés, el conflicte es remunta a l'any 2020, quan el canvi de govern municipal va impulsar una revisió de la gestió de la concessió. Aquell executiu estava encapçalat per l'aleshores alcaldessa Àdria Mazcuñan, amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i Junts per Sant Fruitós. "El seu objectiu era revertir tot el que havia fet Gent fent Poble en la seva primera etapa al govern", ha assegurat Batanés.
Segons l'actual alcalde, aquell govern va modificar el criteri que l'Ajuntament havia aplicat fins aleshores en relació amb l'actualització anual de les tarifes del servei. Aquesta decisió va donar lloc a diversos litigis amb l'empresa gestora que finalment han acabat als tribunals.
Les resolucions judicials han considerat que el consistori havia canviat unilateralment la seva manera d'actuar respecte als anys anteriors, fet que ha comportat la nul·litat de les decisions municipals i l'obligació de compensar l'empresa pels imports que no va poder cobrar.
La concessionària renuncia als interessos de demora
L'acord entre l'Ajuntament i l'empresa també inclou la renúncia als interessos de demora derivats dels pagaments que s'haurien d'haver fet entre els anys 2021 i 2023. Segons ha detallat Batanés, aquests interessos superaven els 55.000 euros. La seva renúncia permetrà reduir l'impacte econòmic de les sentències per a les arques municipals.
Del total a pagar, uns 59.830 euros corresponen a la devolució d'una penalització que l'Ajuntament havia imposat a l'empresa i que els tribunals han considerat improcedent. La resta, aproximadament 363.000 euros, corresponen a les actualitzacions de tarifes que la concessionària no va poder aplicar durant els anys del conflicte.
L'empresa denuncia una "persecució" durant el mandat anterior
La directora general de L'Onada Serveis, Cinta Pascual, ha assegurat que el conflicte viscut amb el consistori durant els anys del govern anterior va generar una situació "molt dura" per a l'organització. Segons ha assegurat, l'empresa va viure aquells anys com una "persecució constant" i ha afirmat que es tracta d'una situació excepcional dins la trajectòria de l'entitat, que gestiona serveis d'atenció a la gent gran en desenes de municipis i amb milers de persones usuàries.
Malgrat el litigi, la responsable ha remarcat que l'empresa va optar per no traslladar el conflicte a les famílies dels residents. En alguns casos, fins i tot es van retornar quantitats cobrades per evitar que les persones usuàries haguessin d'entrar en el procediment judicial.
Pascual també ha advertit que aquesta experiència ha fet replantejar a l'entitat la participació en nous concursos municipals, tot i que ha assegurat que l'empresa continuarà treballant als centres on ja presta servei.
El govern municipal vol ampliar la residència fins a 100 places
Un cop tancat el conflicte judicial, l'Ajuntament ha anunciat l'inici dels treballs per ampliar la residència municipal de gent gran. Actualment, el centre disposa de 71 places, però el projecte preveu arribar aproximadament a les 100. L'ampliació es planteja construir en un solar adjacent a l'edifici actual, a l'espai de l'antiga fàbrica Bertran i Serra.
Segons ha explicat Batanés, el nou edifici permetria crear noves habitacions i, posteriorment, reformar completament la part més antiga de la residència, construïda l'any 1981 i que actualment disposa de 18 places.
Una inversió que podria arribar als 5 milions d'euros
El projecte d'ampliació i reforma de la residència podria suposar una inversió global d'entre 3 i 5 milions d'euros, segons les primeres estimacions municipals. El calendari previst situa la finalització de l'obra cap a l'any 2029, un cop completats els estudis tècnics, la redacció del projecte i l'execució dels treballs.
L'actuació també inclouria la creació d'un nou espai per a la gent gran del municipi. La planta baixa del nou edifici acolliria un esplai d'uns 400 o 450 metres quadrats, que substituiria l'actual, situat dins la residència i de dimensions molt més reduïdes.
Segons el govern municipal, l'objectiu és adaptar l'equipament a l'augment previst de la població gran en els pròxims anys i garantir una oferta de places suficient per al municipi.