Sant Fruitós impulsarà quatre noves instal·lacions solars en equipaments municipals

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsarà durant aquest 2026 quatre noves actuacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum en diferents equipaments municipals amb l'objectiu de continuar avançant en la transició energètica i augmentar la producció d'energia renovable al municipi.
El projecte inclou la instal·lació de dos nous sistemes fotovoltaics i l'ampliació de dues instal·lacions ja existents. Les actuacions es duran a terme a la pista coberta de l'Escola Monsenyor Gibert, al camp de futbol municipal, a la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages i al Nexe - Espai de Cultura.
Energia compartida i autoconsum municipal
Una de les instal·lacions més destacades serà la que es col·locarà a la pista coberta de l'Escola Monsenyor Gibert. Aquest sistema està pensat per integrar-se en la futura comunitat energètica local, un projecte que permetrà compartir l'energia generada amb la ciutadania del municipi.
Pel que fa a la instal·lació prevista al camp de futbol municipal, es planteja com un sistema d'autoconsum col·lectiu que podrà donar servei a altres subministraments elèctrics municipals situats en un radi inferior als 2.000 metres.
Abans de la col·locació de les plaques solars en aquest equipament, també es preveu dur a terme la reparació de la impermeabilització de les cobertes dels vestidors i de la zona d'oficines.
Ampliació de les instal·lacions existents
El projecte també contempla actuacions a la biblioteca municipal i al Nexe – Espai de Cultura, on es modernitzaran i ampliaran les instal·lacions fotovoltaiques ja existents. Aquesta ampliació permetrà incrementar la generació d'energia renovable i millorar l'eficiència energètica dels equipaments.
Les quatre actuacions compten amb el suport de la Diputació de Barcelona, a través del Programa Sectorial de Transició Ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima. En aquest marc, l'administració provincial ha concedit una subvenció de 271.275 euros, que cobreix el 75% del cost total del projecte.
Amb aquestes noves instal·lacions, el consistori vol continuar avançant cap a un model energètic més sostenible i reduir el consum d'energia d'origen fòssil als equipaments municipals.