Sant Fruitós de Bages presentarà la primera Comunitat Energètica Municipal del poble

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages farà un pas endavant cap a la transició energètica amb la presentació pública de la seva primera Comunitat Energètica Municipal. La iniciativa, basada en l'ús d'energia renovable produïda a partir de plaques fotovoltaiques municipals, es donarà a conèixer en una sessió oberta a tota la ciutadania el divendres 6 de febrer al Nexe - Espai de Cultura.
Una aposta per un nou model energètic local
Sant Fruitós de Bages impulsa la seva primera Comunitat Energètica Municipal amb l'objectiu de transformar la manera com el municipi produeix, gestiona i consumeix l'energia. El projecte vol avançar cap a un model més descentralitzat, democràtic i sostenible, en què la ciutadania tingui un paper actiu dins del sistema energètic local i pugui accedir a energia renovable de proximitat.
La presentació pública del projecte tindrà lloc divendres 6 de febrer, a les 8 del vespre, al Nexe - Espai de Cultura. La sessió està oberta a tothom i servirà per explicar el funcionament de la Comunitat Energètica, els seus objectius i els passos a seguir per poder-hi participar.
Energia solar d'autoconsum compartit
La Comunitat Energètica de Sant Fruitós de Bages es vertebra a partir de tres elements principals. El primer és una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit, situada a la pista coberta de l'Escola Monsenyor Gibert, que permetrà generar energia solar per al consum local.
El segon pilar és una plataforma de gestió energètica, que centralitzarà i digitalitzarà les dades de producció i consum d'energia, facilitant una gestió més eficient i transparent del sistema. Finalment, el projecte comptarà amb un gestor de la Comunitat Energètica, encarregat de la gestió administrativa, financera i energètica del conjunt de la iniciativa.
El paper de l'Ajuntament i la participació ciutadana
En aquest model, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages actuarà com a promotor del projecte, titular de les instal·lacions fotovoltaiques i impulsor de la participació ciutadana. Un cop les instal·lacions estiguin executades i la plataforma i el gestor entrin en funcionament, s'obrirà un concurs de pública concurrència perquè persones i entitats situades a menys de dos quilòmetres de la instal·lació puguin sol·licitar formar part de la Comunitat Energètica.
La sessió informativa del 6 de febrer permetrà a totes les persones interessades conèixer de primera mà aquest nou model energètic, resoldre dubtes i informar-se sobre les oportunitats que ofereix la Comunitat Energètica Municipal.