La DO Pla de Bages participa en una jornada sobre dones del vi a Mallorca

Representants de la Denominació d'Origen Pla de Bages van participar dijous passat en una jornada dedicada a les dones del sector vitivinícola celebrada a Pollença, a l'illa de Mallorca. La trobada, organitzada pel Consell Regulador de Vi de la Terra Mallorca, va reunir prop de cinquanta professionals del món del vi a les instal·lacions del Celler Can Axartell.
En representació del Bages hi van assistir Eva Farré, secretària tècnica del consell regulador de la DO Pla de Bages, i Anna Berenguer, coordinadora tècnica del Celler Cooperatiu d'Artés. Durant la seva intervenció van posar en relleu la llarga tradició vitivinícola del territori bagenc, que es remunta a l'època de l'Imperi Romà, quan s'hi cultivaven prop de 28.000 hectàrees de vinya. Actualment, la denominació compta amb unes 500 hectàrees de vinya, 17 cellers i 90 viticultors inscrits des de la seva creació l'any 1995.
Intercanvi d'experiències entre territoris vitivinícoles
La jornada es va iniciar amb la benvinguda de la gerent de la IGP Vi de la Terra de Mallorca, Marina Vera, que va obrir l'acte amb la frase "compartir és cosa de dones". Tot seguit va intervenir el president de l'entitat, Mateu Morro, que va destacar el pes creixent de la dona dins el sector vitivinícola. A l'acte també hi va assistir el vicepresident, Bartomeu Cifre.
Entre les ponents convidades hi havia Nereida Pérez, secretària tècnica del consell regulador de la Denominació d'Origen Lanzarote, que va explicar les particularitats de produir vi en una illa on més del 60% dels viticultors disposen de menys d'una hectàrea de superfície. Pérez va assistir a la trobada acompanyada de Elisa Ludeña, directora i enòloga del Celler El Grifo, una de les bodegues històriques de Lanzarote amb més de dos segles d'activitat.
També van intervenir Mari Paz Martín, gerent de la DO Tacoronte-Acentejo de l'illa de Tenerife, i Fátima Hernández, del Celler LoHer. La trobada va servir per intercanviar experiències, reflexionar sobre el paper de la dona al sector i generar sinergies entre diferents territoris vitivinícoles.
Intercanvi sobre el patrimoni de la pedra seca
Aprofitant la visita, també es va celebrar una reunió amb el cos tècnic de pedra en sec del Consell de Mallorca per compartir l'estat de conservació d'aquest patrimoni als dos territoris. Durant la trobada es va posar en valor la feina que es fa a Mallorca en matèria de formació i preservació de la pedra seca, amb programes professionals, iniciatives de voluntariat i activitats educatives.
Des de la DO Pla de Bages es van explicar algunes de les iniciatives impulsades al territori per preservar aquest patrimoni, com el Premi Viu la Pedra Seca i els ajuts per a la rehabilitació de construccions tradicionals. El Bages compta amb prop de 8.000 barraques de vinya i amb espais singulars com les tines a peu de vinya de la Vall del Flequer.
Durant la reunió també es va destacar el reconeixement de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial per la UNESCO des de l'any 2011, així com les oportunitats que pot representar la futura Trobada de la Pedra Seca i l'Arquitectura Popular 2027, que es preveu celebrar a Manresa. Aquesta cita vol esdevenir un punt de trobada per continuar avançant en la preservació i la valorització d'aquest patrimoni cultural i identitari.