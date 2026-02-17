El Nexe s'omple per reivindicar la història del vi a Sant Fruitós

El Nexe – Espai de Cultura va acollir dissabte al vespre una nova edició de la proposta Vins i Més, dedicada enguany a la història del vi a Sant Fruitós de Bages. L'acte, emmarcat dins la Festa de l'Arròs, va reunir una vuitantena de persones i va combinar divulgació històrica, participació escolar i tast de productes locals.
L'alumnat obre la vetllada
La sessió es va iniciar amb la intervenció dels alumnes de 6è de l'Escola Pla del Puig, que van presentar el seu projecte sobre els estris tradicionals vinculats al món del vi. L'alumnat va exposar el treball de recerca dut a terme a l'aula, posant en relleu el patrimoni històric i cultural del municipi i evidenciant el vincle entre les noves generacions i la tradició vitivinícola local.
Una mirada històrica i divulgativa
El col·loqui posterior, moderat per la historiadora Mireia Vila, va oferir una aproximació històrica i divulgativa a la tradició del vi a Sant Fruitós de Bages i al seu arrelament al territori. La taula rodona va comptar amb la participació de l'etnolingüista i pagesa Maria Estruch, tres representants del Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages i representants dels dos cellers locals, Celler Mond Obert i Celler Murallius.
Tast de vins i producte local
La trobada va culminar amb un tast de quatre vins elaborats pels cellers santfruitosencs, que va permetre als assistents conèixer de primera mà els productes del territori. L'experiència es va completar amb un tast d'arròs d'espigalls del Genís de Cal Fusteret, en sintonia amb la celebració de la Festa de l'Arròs i reforçant l'aposta pel producte local.