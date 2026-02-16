Sant Fruitós celebra una multitudinària Festa de l'Arròs plena de tradició

Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest diumenge 15 de febrer la seva festa més emblemàtica, la Festa de l'Arròs, amb una jornada farcida d'activitats culturals, tradició popular i gastronomia. La Colla dels Cuiners ha repartit 3.500 racions i 35 colles han participat en el concurs d'arrossos.
Tradició i cultura popular durant tot el matí
Sant Fruitós de Bages ha tornat a sortir al carrer per viure la seva cita més esperada, la Festa de l'Arròs. Des de primera hora del matí, veïns i visitants han omplert els diferents espais del municipi per participar en una programació que ha combinat cultura popular, entitats i gastronomia.
La jornada ha començat amb la tradicional botifarrada popular, que ha servit per agafar forces abans d'un matí intens d'activitats. Paral·lelament, s'ha celebrat la mostra d'entitats i comerç local, que ha permès donar visibilitat al teixit associatiu i comercial del municipi.
Durant el matí també hi ha hagut la trobada de puntaires i la ballada de sardanes, així com la trobada i cercavila de gegants, que han recorregut els carrers enmig d'un ambient festiu. Els balls tradicionals han anat a càrrec de l'esbart Som Riu d'Or, que enguany ha estrenat escenari a la plaça Alfred Figueras.
Per la seva banda, Ràdio Sant Fruitós ha ofert una programació especial en directe al llarg de tot el matí i ha celebrat una jornada de portes obertes a l'emissora, acostant la tasca del mitjà local a la ciutadania.
3.500 racions i 35 colles participants
La gastronomia ha tornat a ser l'eix central de la celebració. La Colla dels Cuiners de l'Arròs ha elaborat un total de 3.500 racions, que s'han repartit entre els assistents en el tradicional tast popular.
A més, 35 colles, distribuïdes entre el Bosquet i Can Figueras, han cuinat els seus propis arrossos en un ambient de convivència entre amics i famílies. El concurs d'arrossos ha tornat a ser un dels moments més esperats de la jornada, amb propostes diverses i una participació destacada.
Al migdia, la tradicional benedicció de l'arròs ha donat el tret de sortida al tast popular. La festa ha culminat amb el lliurament dels premis del concurs i amb l'homenatge a les Parelles de l'Arròs d'enguany, Ton Creus Tañà i Antònia Garcia Ballesta.
Una setmana prèvia dedicada a l'arròs
La celebració d'aquest diumenge ha estat precedida per la 7mana de l'Arròs, una iniciativa en què els restauradors locals han promocionat aquest producte amb plats especials a les seves cartes i menús. La programació prèvia també ha inclòs, dissabte, la proposta Vins i Més, amb un col·loqui dedicat a la història del vi a Sant Fruitós.