La Nit del Canet Kids i una sessió DJ animaran el Carnestoltes a Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages viurà el Carnestoltes el proper dissabte 21 de febrer amb una programació pensada per a totes les edats, combinant activitats familiars a la tarda i una proposta festiva per al públic jove al vespre. La rua, la música i les disfresses seran els grans protagonistes d'una jornada que tindrà el pavelló d'esports com a epicentre final de la celebració.
Rua familiar i premis a la creativitat
La festa començarà a les 5 de la tarda amb la trobada de la rua familiar a la plaça Alfred Figueras. Des d'aquest punt, la cercavila recorrerà diversos carrers del municipi, convidant infants i adults a lluir les seves disfresses.
Durant la desfilada es lliuraran premis en tres categories: millor disfressa, valorant la complexitat i el procés d'elaboració; disfressa més original, reconeixent la creativitat i el factor sorpresa, i millor posada en escena, que tindrà en compte la coreografia i l'execució artística dels grups participants.
A les 7 de la tarda, el pavelló d'esports acollirà el final de festa familiar amb el concert-espectacle La Nit del Canet Kids. La proposta ofereix un recorregut pels grans èxits de la música catalana en un format pensat per cantar i ballar en família. L'entrada serà gratuïta.
Cercavila nocturna i festa jove
La celebració continuarà a partir de les 10 del vespre amb la programació adreçada al públic jove. La nit arrencarà amb una cercavila amenitzada per la Xaranga Màgic, amb sortida des del Cobert de la Màquina de Batre i arribada al pavelló.
Un cop al recinte esportiu, Bolleras Místikas i DJ Creuss posaran ritme a la nit amb una sessió musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada.
Les entrades per a la festa jove tenen un preu de 3 euros anticipades i 5 euros el mateix dia, i es poden adquirir exclusivament en línia a través del web municipal fins a completar l'aforament. Els menors de 16 anys hauran de presentar l'autorització corresponent i anar acompanyats d'un adult responsable durant tota la seva estada al recinte.