El Carnestoltes Infantil omple Manresa de circ i fantasia amb 3.000 participants

El Carnestoltes Infantil de Manresa ha celebrat aquest diumenge al matí la seva 48a edició amb una rua festiva dedicada al món del circ que ha aplegat prop de 3.000 persones entre infants, famílies i públic assistent. Setze comparses escolars han omplert els carrers del centre de pallassos, acròbates i personatges fantàstics en una jornada marcada per la música, el color i la imaginació. El temps, inestable la darrera setmana, ha respectat l'acte.
Una rua plena de fantasia circense
La concentració dels grups participants ha tingut lloc al passeig de la República. Des d'allà s'ha iniciat la cercavila, que ha recorregut la Plana de l'Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, el Passeig Pere III, el carrer Àngel Guimerà i el carrer Carrasco i Formiguera fins a arribar a la plaça de la Font de les Oques.
Al llarg del recorregut, les setze comparses escolars han desplegat coreografies i vestuaris inspirats en l'univers del circ, amb presència destacada de pallassos, malabaristes, domadors d'animals imaginaris, artistes aeris i fins i tot crispetes. La temàtica ha marcat l'ambientació general de la festa, convertint els carrers en una pista oberta a la creativitat infantil.
El Picapoll i la comitiva reial
Un dels elements centrals de la rua ha estat la presència del Picapoll, que ha acompanyat el Rei i la Reina Carnestoltes durant tot el recorregut. Els encarregats d'encarnar les figures reials han estat Joel Carro Hermosilla i Clàudia López Manzano, alumnes de primer curs del cicle d'arts escèniques del teatre Kursaal.
La carrossa reial, estrenada el 2020, ha tornat a lluir el seu disseny acolorit, amb màscares, barrets i serpentines. El vestuari, dissenyat per Marga Riera a partir d'idees del Consell d'Infants del curs 2016-2017 i confeccionat per Leo Fíguls, s'ha mantingut com un dels elements emblemàtics de la celebració.
Música popular i ambient festiu
La cercavila ha estat amenitzada per diversos grups de cultura popular i música festiva, entre els quals els Tabalers de Xàldiga, els Geganters de Manresa, Batraques, Vilatukades, Minairons i la Unió Musical del Bages. El ritme constant de la batucada i les melodies han contribuït a crear un ambient animat i participatiu al llarg de tot el recorregut.
L'animació general ha anat a càrrec d'Ernest Coma Corderroure, que ha posat música i dinamisme a una celebració pensada especialment per al públic familiar.
Espectacle final amb acrobàcies
La plaça de la Font de les Oques ha acollit l'acte final de la festa. Una de les novetats d'aquesta edició ha estat l'actuació de la companyia LaCrica, que ha ofert una demostració d'acrobàcies de tela en sintonia amb la temàtica circense.
L'espectacle ha aportat un component visual i artístic al tancament de la jornada, amb figures aèries que han captat l'atenció dels infants i han posat punt final a la celebració.
Una cita consolidada al calendari festiu
El Carnestoltes Infantil és una de les activitats més participades del calendari festiu manresà. Organitzat per l'Ajuntament de Manresa i Imagina't, amb la col·laboració de les AMPA de la ciutat, l'esdeveniment manté el seu caràcter participatiu i inclusiu.
La implicació de les escoles i les famílies ha tornat a ser clau per a l'èxit organitzatiu d'una festa que, any rere any, converteix el centre de la ciutat en un espai de joc compartit i expressió creativa per als més petits.