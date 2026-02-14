Jardins de Llum transforma el Centre Històric de Manresa amb 22 obres

El festival Jardins de Llum ha encès aquest dissabte al vespre el Centre Històric de Manresa amb una vintena llarga d'instal·lacions i espectacles que combinen llum, art i espai urbà. L'espectacle inaugural, Gènesi.IA, de Joan Fontcuberta, ha projectat a la façana de l'Ajuntament paisatges generats amb intel·ligència artificial a partir del Gènesi. El certamen continuarà aquest diumenge amb noves sessions i la possibilitat de completar el recorregut per les 22 obres programades.
Una inauguració entre la creació i la devastació
La plaça Major ha estat el punt de partida del festival amb l'estrena de Gènesi.IA, una proposta de Joan Fontcuberta que ha convertit la façana de l'Ajuntament en una gran superfície de projecció. L'obra ha desplegat paisatges virtuals generats amb intel·ligència artificial a partir dels versicles del Gènesi, recitats simultàniament en diversos idiomes.
L'espectacle ha evolucionat des de la representació simbòlica de la creació del món cap a imatges de devastació contemporània: guerres, misèria i violència vinculades al relat del pecat original. Aquesta progressió ha aportat una lectura crítica que connecta la narració bíblica amb els conflictes actuals, tot establint un diàleg entre tecnologia, espiritualitat i realitat social.
Amb aquesta proposta inaugural, el festival ha reafirmat la voluntat d'explorar llenguatges contemporanis i d'interpel·lar el públic més enllà de l'impacte visual.
Vint-i-dues obres per redescobrir la ciutat
Jardins de Llum desplega enguany fins a 22 obres repartides per espais emblemàtics del Centre Històric. El recorregut nocturn convida a passejar per carrers i places com el Parc de la Seu, la baixada de la Seu, la plaça Europa, la plaça de Sant Domènec, la plana de l'Om o el carrer de Santa Llúcia.
També formen part del circuit el carrer del Balç, la Sala Gòtica de la Seu i l'Espai 1522, espais patrimonials que durant dues nits es transformen amb intervencions efímeres. Les instal·lacions estan concebudes com a experiències immersives que combinen llum, so i, en alguns casos, aigua, reforçant el diàleg entre art contemporani i entorn urbà.
El festival manté així el seu caràcter transversal, amb propostes que conviden a observar, interactuar o simplement aturar-se. La llum actua com a element vertebrador, capaç de resignificar espais quotidians i generar noves percepcions del paisatge urbà.
El retorn de l'Anònima com a gran pol del festival
Una de les novetats destacades d'aquesta edició és la recuperació del recinte de l'Anònima, absent l'any passat per obres. L'espai torna a ocupar un paper central amb intervencions distribuïdes entre la nau central, la nau petita, el soterrani i el pati.
A causa del vent, no s'han pogut oferir els vols captius amb globus aerostàtic que hi havia programats. El retorn de l'Anònima consolida la voluntat d'integrar patrimoni industrial i creació artística contemporània, una línia que el festival ha anat desenvolupant en les darreres edicions.
Nova etapa amb Albert Gusi Las
L'edició d'enguany marca l'inici d'una nova etapa sota la direcció artística d'Albert Gusi Las, que pren el relleu de Roser Oduber. Tot i el canvi, l'organització ha subratllat la continuïtat conceptual del festival, que manté les línies que l'han convertit en una cita de referència en l'àmbit de l'art de la llum a Catalunya.
Gusi, artista visual especialitzat en el concepte de paisatge, és creador del festival Panoràmic i de NYS Polígon Arts, i director artístic de la biennal L'Andart d'Andorra. A més, dirigeix Grisart LAB, que enguany assumeix la coordinació tècnica del festival conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa.
La programació combina artistes de trajectòria internacional -com Mezzo Quartet, Raquel Gualtero, Calidos, Josep Poblet, VPM i el mateix Joan Fontcuberta- amb creadors locals i col·lectius de la ciutat. També hi participen entitats veïnals, l'Escola d'Art, biblioteques i grups joves, reforçant el caràcter comunitari del certamen.
Espectacles al Museu i exposicions complementàries
El Museu de Manresa acull dues propostes escèniques. Aquest dissabte s'hi ha representat l'espectacle de dansa Reactiva 360º, mentre que diumenge serà el torn de Variacions en format vertical, amb tres passis musicals al vespre.
Paral·lelament, el festival inclou dues exposicions. Al Cercle Artístic es pot visitar Art Endollat, i a la plana de l'Om s'hi presenta Llum i vida a la Séquia, una mostra coral amb obres de divuit membres de Foto Art Manresa dedicades a aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Aquestes propostes amplien l'oferta cultural del cap de setmana i permeten aprofundir en la relació entre llum, territori i patrimoni.
Una segona oportunitat diumenge
Jardins de Llum es podrà revisitar diumenge de les set a les nou del vespre. La jornada dominical ofereix una nova oportunitat per completar el recorregut i gaudir de les instal·lacions amb una afluència més esglaonada.
Coincidint amb la Festa de la Llum, el festival contribueix a dinamitzar el Centre Històric i a convertir-lo en un espai de trobada cultural. Durant dues nits, la ciutat es transforma en un escenari on la llum, l'aigua i l'art contemporani dialoguen amb el patrimoni i amb la realitat actual.
Amb l'estrena de Gènesi.IA, el retorn de l'Anònima i l'inici d'una nova direcció artística, Jardins de Llum obre una edició que combina continuïtat i renovació. Diumenge, les instal·lacions tornaran a encendre's per oferir una nova experiència nocturna als carrers del Centre Històric de Manresa.