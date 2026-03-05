«Pel davant i pel darrera» torna al Kursaal amb tres funcions i totes les entrades exhaurides

La sala gran del Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest cap de setmana tres funcions de la comèdia Pel davant i pel darrera, que arribaran amb totes les entrades exhaurides des de fa mesos. L'obra, escrita per Michael Frayn i versionada per Paco Mir i Alexander Herold, es representarà dissabte a les 8 del vespre i diumenge en doble funció, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda.
El muntatge compta amb un ampli repartiment format per Jordi Banacolocha, Agnès Busquets, Jofre Borràs, Àlex Ferré, Meritxell Huertas, Mònica Macfer, Rocío Madrid, Octavi Pujades i Jordi Vidal, sota la direcció d'Alexander Herold.
Un clàssic internacional de la comèdia teatral
Estrenada el 1982 amb el títol original Noises Off, l'obra s'ha convertit en un dels grans clàssics de la comèdia teatral contemporània. Des de la seva estrena s'ha representat en més de cinquanta països i s'ha traduït a vint-i-vuit idiomes, amb reposicions constants als escenaris del West End londinenc i de Broadway.
A Manresa també és una de les produccions que més vegades ha visitat la ciutat. Comptant les tres funcions d'aquest cap de setmana, l'espectacle s'haurà programat un total de quinze vegades des del 1996, quan es va poder veure per primera vegada al Teatre Conservatori de Manresa.
Una comèdia sobre el caos darrere del teló
Pel davant i pel darrera mostra els preparatius d'una companyia de teatre que es disposa a estrenar una comèdia britànica de qualitat dubtosa. El que hauria de ser una representació rutinària, però, es converteix en un autèntic caos.
Els embolics entre bastidors, els errors tècnics i les tensions entre els actors desencadenen una cadena de situacions absurdes que transformen l'estrena en un festival de malentesos i gags còmics.