El Cicle d'Arrel portarà al Kursaal el concert «Les dones de la Nova Cançó» aquest dissabte

Aquest dissabte, 7 de març, la sala petita del Kursaal de Manresa acollirà el concert divulgatiu Les dones de la Nova Cançó, a càrrec de Ca la Naïta, amb Berta Sala, Naiara Burke i el Cor de Teies, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones.
Un concert amb perspectiva de gènere
El Cicle d'Arrel proposa aquest dissabte a les 6 de la tarda el concert Les dones de la Nova Cançó. La proposta compta amb les cantants, compositores i docents Berta Sala i Naiara Burke, i la col·laboració especial del Cor de Teies, cor de dones de Santpedor.
L'espectacle ofereix una mirada divulgativa amb perspectiva de gènere sobre la Nova Cançó, destacant la rellevància de les dones en aquest moviment musical i cultural.
Redescobrint les figures femenines de la Nova Cançó
El públic podrà escoltar cançons de figures com Remei Margarit, Teresa Rebull, Maria del Carme Girau o Maria del Mar Bonet, entre altres. Durant el concert, també es compartiran detalls de la vida d'aquestes artistes i del context històric en què van desenvolupar la seva trajectòria, centrant-se en la preservació i promoció de la llengua catalana durant el franquisme.
Els arranjaments musicals han estat creats per les integrants de Ca la Naïta, posant en relleu la llengua i la cultura catalana amb un enfocament actualitzat i participatiu.
Entrades i informació pràctica
A hores d'ara, queden molt poques entrades disponibles per al concert, que té un preu de 15 euros, 12 euros per a majors de 65 anys i Carnet Galliner, i 6 euros per a menors de 30 anys. Les entrades es poden adquirir a taquilles i a través d'internet al web del teatre.
L'acte s'emmarca dins dels actes del Dia Internacional de les Dones, reivindicant la visibilitat de les artistes i la importància de la música femenina en la història de la Nova Cançó.