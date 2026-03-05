El Consell Comarcal del Bages centrarà el 8-M en les desigualtats laborals que afecten les dones

El Consell Comarcal del Bages commemorarà el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb una campanya centrada en la igualtat efectiva en l'àmbit laboral i en la necessitat de garantir plenament els drets de totes les dones. La iniciativa d'aquest any porta per lema A la feina avancem per tots els drets de totes les dones i vol posar el focus en les barreres estructurals que continuen condicionant la trajectòria professional femenina i que sovint queden invisibilitzades en el debat públic.
El concepte de terra enganxós
La campanya incorpora el concepte de terra enganxós, una expressió que descriu els obstacles que impedeixen avançar des del primer esglaó del món laboral. Entre aquests factors hi ha la precarietat, la parcialitat involuntària, la segregació ocupacional, les dificultats d'accés a la formació i la promoció o la penalització vinculada a la càrrega de cures.
La consellera comarcal d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñan, assenyala que "el terra enganxós és el mecanisme silenciós que manté moltes dones atrapades en feines més precàries i amb menys recorregut". En aquest sentit, adverteix que "si no ho fem visible, sembla un problema individual quan en realitat és estructural".
"Tots els drets" i "totes les dones"
Mazcuñan remarca que el missatge del 8-M ha de tenir una mirada inclusiva i realista. "Quan diem tots els drets, parlem de salari, però també de dignitat, salut, conciliació i llibertat. I quan diem totes les dones, vol dir totes: especialment aquelles que pateixen amb més força la precarietat", afirma.
La campanya també fa una crida a reforçar mesures que han demostrat tenir impacte, com els plans d'igualtat, la transparència salarial i les auditories retributives, així com el desplegament de polítiques de corresponsabilitat i cures que permetin reduir les desigualtats.
Dades de la bretxa salarial
El Consell Comarcal recorda que les dades continuen evidenciant un repte pendent. A Catalunya, la bretxa salarial anual se situa en el 16,7% (2023), una diferència que s'incrementa en determinats sectors i franges d'edat.
Amb aquesta campanya, la institució vol contribuir a mantenir el debat al centre de l'agenda pública des d'una perspectiva comarcal i vinculada a la realitat laboral de les dones del Bages.
Materials per als municipis
Per facilitar la difusió de la iniciativa, el Consell Comarcal distribuirà 450 cartells entre els municipis i posarà a disposició del territori diverses propostes d'accions locals i participatives. Les activitats estan pensades per fer visible què "enganxa" i què "desenganxa" les desigualtats a la feina, amb l'objectiu de reforçar el missatge del 8 de març arreu de la comarca.