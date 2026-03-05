Santpedor celebrarà el 8-M amb activitats de debat, memòria històrica i cultura

Santpedor commemorarà el Dia Internacional de les Dones amb un cap de setmana d'activitats per fomentar el debat, la reflexió i l'empoderament femení. La programació, prevista per als dies 7 i 8 de març, inclourà propostes diverses com una caminada guiada, un Escape City de temàtica feminista, un dinar popular i una obra de teatre.
Una caminada per recordar el paper de les dones
Les activitats començaran el dissabte 7 de març amb la visita guiada Les dones santpedorenques i La Séquia, a càrrec de la historiadora Mireia Vila Cortina. La proposta consistirà en una caminada d'uns 6,5 quilòmetres per descobrir el recorregut que feien les dones del poble a principis del segle XX per anar a rentar la roba als safaretjos situats al costat de cal Sequiaire.
El punt de sortida serà a les 9 del matí a l'Oficina de Turisme, ubicada a Cal Clarassó, i caldrà inscripció prèvia a través del web municipal.
Escape City feminista coincidint amb el Mercat de Proximitat
Una de les novetats de la programació d'enguany serà l'Escape City de temàtica feminista, que tindrà lloc el mateix dissabte a partir de 2/4 de 12 del migdia a la plaça Gran U d'Octubre, coincidint amb el Mercat de Proximitat.
Es tracta d'un joc de pistes per equips que es desenvoluparà pels carrers del municipi i que culminarà amb un espai formatiu i de debat feminista. Les persones interessades a participar-hi s'han d'inscriure prèviament a través del formulari disponible al web de l'Ajuntament.
Dinar popular i ball organitzat per l'entitat Ressò
El dissabte al migdia continuarà amb el tradicional dinar popular, previst a les 2 del migdia a Cal Llovet i organitzat per l'entitat de dones Ressò. El menú tindrà un cost de 18 euros i enguany inclourà una paella mixta de carn amb bolets, a més de postres, cafè i beguda.
Els tiquets es podran adquirir entre el 23 de febrer i el 5 de març a la llar d'avis Ca l'Arola, de dimarts a divendres entre les 5 i les 7 de la tarda.
La celebració continuarà l'endemà diumenge amb un ball de tarda, també a Cal Llovet, programat a les 6.
Teatre per tancar la commemoració
El programa del cap de setmana culminarà amb la representació de l'obra Sota teràpia, a càrrec de la companyia Paranys, que es podrà veure diumenge a les 5 de la tarda a l'Auditori Convent.
La peça planteja una trobada singular entre tres parelles que participen en una sessió de teràpia de grup. En aquesta ocasió, però, la terapeuta no hi és present i són els mateixos participants els qui han de conduir la sessió. A partir d'aquesta premissa, l'obra desplega un intercanvi d'experiències personals, desitjos, somnis i frustracions que acabarà generant situacions inesperades.