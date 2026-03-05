Els usuaris de la residència de Sant Fruitós participen en un taller per apropar el patrimoni municipal

Els usuaris de la residència per a la gent gran El Lledoner, de Sant Fruitós de Bages, han participat aquest dimarts en un taller impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu d'apropar el patrimoni municipal a l'equipament residencial i fomentar la memòria i el record compartit.
La sessió ha portat fins a la residència diverses peces antigues, com una llançadora, una planxa de carbó i un reposador. Aquests objectes, acompanyats de la fotografia d'un antic teler, han servit com a fil conductor d'una activitat plena d'històries i vivències personals.
Durant el taller, els participants han compartit records vinculats al sector tèxtil i a les feines domèstiques d'altres temps, generant un espai d'intercanvi emotiu i enriquidor entre els residents.
Una iniciativa que ja té continuïtat
No és la primera vegada que es duu a terme aquesta proposta. El passat mes d'octubre ja es va celebrar la primera sessió d'aquesta iniciativa, en què els residents van poder observar i comentar una antiga lletera procedent del fons del museu.
L'activitat forma part d'un projecte que vol garantir que totes les persones, independentment de la seva edat o situació, puguin gaudir del patrimoni del municipi i participar en iniciatives culturals adaptades als diferents col·lectius.