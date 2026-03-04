Cristòfol Gimeno, l'alcalde més longeu del Bages, deixa el càrrec

Cristòfol Gimeno ha anunciat aquest 4 de març que no es tornarà a presentar a les eleccions municipals del 2027 i que deixarà l'alcaldia de Castellgalí a finals d'abril. Ho ha fet en una roda de premsa a la sala de plens, envoltat de la seva família, representants del PSC al municipi i a la comarca i treballadors municipals, en una compareixença marcada per l'emoció. L'alcalde ha hagut d'aturar la intervenció en diverses ocasions per contenir les llàgrimes.
Amb aquesta decisió, es posa punt final a 27 anys com a alcalde -set legislatures consecutives amb majoria absoluta- i a una trajectòria municipal que s'inicia el 1987, quan va entrar com a regidor. Actualment, Gimeno és l'alcalde més veterà del Bages i un dels més longeus de Catalunya.
"No em tornaré a presentar el 2027"
"He convocat aquesta roda de premsa per compartir una decisió que he pres", ha començat dient. Després d'uns instants de silenci i amb la veu entretallada, ha fet públic l'anunci: "No em tornaré a presentar a les eleccions del 2027".
Gimeno ha explicat que el relleu es farà efectiu "d'aquí un parell de mesos, a finals d'abril", en un ple extraordinari que escollirà el nou alcalde. "Crec que és més honest fer-ho ara que no presentar-me el 2027 i dir als veïns que em votin sabent que al cap de pocs mesos marxaré", ha argumentat.
Ha insistit que es tracta d'una decisió "meditada, sospesada i pensada des de fa molt temps" i no pas d'un impuls del moment. "Algún dia havia de passar. Aquí no hi ha ningú imprescindible ni etern", ha afirmat, tot demanant que el poble no interpreti el pas al costat com un fet negatiu sinó com "un relleu natural".
Una vida dedicada al municipi
La trajectòria de Gimeno està estretament lligada a la política municipal. Va ser regidor durant dotze anys abans d'assumir l'alcaldia el 1999. Des d'aleshores, ha encadenat set majories absolutes consecutives al capdavant de l'Ajuntament de Castellgalí.
En el seu balanç, ha recordat que quan va accedir al càrrec el municipi tenia poc més de 800 habitants i que avui s'acosta als 2.500. "Hem multiplicat gairebé per tres la població i hem hagut de fer escoles noves, centres esportius, escola bressol... pràcticament tot nou", ha remarcat. Aquest creixement, segons ha dit, és un dels aspectes que més orgull li genera, juntament amb la cohesió social del municipi.
Durant la seva etapa també ha presidit el Consell Comarcal del Bages (2007-2009) i n'ha estat vicepresident posteriorment, reforçant el seu pes en la política comarcal.
La continuïtat al Parlament
Paral·lelament a la seva tasca municipal, Gimeno ha estat diputat al Parlament de Catalunya en diverses legislatures pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Actualment forma part del grup parlamentari que dona suport al govern presidit per Salvador Illa.
Ha confirmat que continuarà com a diputat fins al final de la legislatura i que no abandona la política. "No em jubilo, em seguireu veient", ha assegurat. També ha admès que la doble responsabilitat institucional és cada vegada "més exigent", especialment ara que el seu grup parlamentari té responsabilitats de govern. "Compaginar l'alcaldia amb el Parlament és tot cada vegada més intens, i enguany faré 62 anys", ha afegit.
Preguntat sobre una eventual continuïtat com a diputat en el futur, ha obert la porta a repetir si el partit així ho decideix i si les llistes i els resultats ho permeten.
Un relleu ja treballat
Gimeno no ha volgut avançar el nom del successor, tot i reconèixer que el relleu està parlat i treballat amb l'equip de govern. "Per respecte als regidors i regidores i al ple municipal, crec que no és el dia de dir-ho. No hi haurà gaire sorpreses, però correspon al ple escollir-lo", ha afirmat. Aquest "no hi haurà gaire sorpreses" pot voler dir que el seu primer tinent d'alcalde, Marcos Álvarez, es qui té més números per substituir-lo.
Ha explicat que quan formalitzi la renúncia entrarà un nou regidor o regidora de la llista del PSC i que el futur alcalde haurà de decidir la redistribució del cartipàs. "Jo li he dit com ho faria, però no em toca a mi signar aquest decret", ha puntualitzat.
Agraïments i emoció
La compareixença ha estat plena d'agraïments. Als veïns "per la confiança" reiterada durant set mandats; als equips de govern; als treballadors municipals -alguns dels quals, ha dit, "han tingut sempre el mateix alcalde"- i també a l'oposició. Citant Salvador Illa, ha recordat que "una bona oposició fa un bon govern" i ha destacat que els debats i discrepàncies han contribuït a millorar la gestió.
Molt emocionat, ha conclòs: "No és un enterrament, no prenc aquesta decisió perquè estigui malalt. Estic bé. Però són molts anys i és inevitable emocionar-se".