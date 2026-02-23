Alcaldes i regidors de Junts al Bages reclamen inversions immediates a Rodalies

Junts al Bages ha organitzat aquest dilluns al matí una acció informativa davant l'estació de Renfe de Manresa per denunciar la situació crítica de Rodalies i reclamar una mobilitat digna per a la comarca i la Catalunya Central. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de la jornada nacional Junts a peu de carrer - Rodalies, coordinada arreu del país per visibilitzar el caos estructural del servei ferroviari.
Durant l'acció, que ha comptat amb la presència d'alcaldes, regidors i representants del partit, s'han repartit 300 fulletons entre els usuaris per explicar la situació de la línia R4 i les propostes de Junts per revertir anys de desinversió i mala gestió. Segons els responsables de l'organització, les incidències constants, la manca d'inversions i la pèrdua progressiva de fiabilitat del servei no són puntuals, sinó el resultat d'un model obsolet que limita la mobilitat diària i el desenvolupament econòmic del territori.
Eulàlia Sardà, presidenta de Junts al Bages, ha destacat la urgència de transformar les promeses en accions concretes: "El Bages no pot continuar acumulant promeses incomplertes. Necessitem l'execució immediata de les inversions compromeses a la R4, un calendari públic i verificable perquè el territori sàpiga quan es faran realitat, prioritat absoluta a la seguretat dels usuaris i respecte als professionals ferroviaris que cada dia sostenen el servei. La mobilitat és clau per al futur de la nostra comarca".
Per la seva banda, Ramon Bacardit, diputat provincial i portaveu de Junts a Manresa, ha estat contundent en exigir mesures immediates: "Exigim solucions per la línia R4 de Rodalies a Manresa. No més retards, no més excuses. La ciutat necessita un servei ferroviari fiable i eficient".
Eduard Mata, regidor de Junts a Sant Joan de Vilatorrada, ha situat el problema en una dimensió estructural: "L'Estat ha abandonat les infraestructures catalanes i ha practicat una desinversió premeditada. El Bages pateix especialment un menysteniment crònic de les inversions. La R4 està obsoleta i fa massa temps que no garanteix un bon servei ni la seguretat dels usuaris".
Junts al Bages ha subratllat que cal un compromís clar i immediat amb el territori, amb inversions que millorin la fiabilitat i la seguretat del servei ferroviari, i que posin fi a anys de retards i mancances estructurals que afecten diàriament els viatgers de la comarca.