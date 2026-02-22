Un mural col·laboratiu omple la Bona Vista de missatges en suport a Palestina

Una cinquantena de persones han participat aquest diumenge al matí en la pintada d'un mural col·laboratiu a la Bona Vista per reivindicar la solidaritat amb la població palestina a través del boicot a Israel. L'acció ha estat organitzada per Boicot ICL i la Xarxa d'Estructures Populars i Comunitàries de Manresa.
Art i denúncia a la rotonda manresana
Els participants s'han anat apropant a l'espai amb pinzells i rodets per pintar una de les parets laterals de la rotonda. Mentre una part de les assistents donava forma al mural, d'altres repartien octavetes amb informació sobre la situació actual de Palestina.
Els col·lectius organitzadors asseguren que "després dels acords del passat octubre, el poble palestí continua patint una greu vulneració de drets" i defensen que "davant aquesta realitat és important no oblidar, donar-hi visibilitat i fer comunitat".
El mural, de 14 metres, està format per diferents quadres que combinen frases com "del riu al mar", "Palestina lliure" o "visca la resistència anticolonial" amb imatges que simbolitzen la lluita del poble palestí, com la silueta de Palestina, oliveres, síndries o un puny alçat. Tot plegat amb els colors blanc, negre, verd i vermell de la bandera palestina. L'obra ha cridat l'atenció de nombrosos vianants.
Vermut popular i crida al boicot
Un cop enllestit el mural, la música ha continuat amenitzant l'ambient amb un vermut obert a tothom.
Boicot ICL es defineix com una campanya que reclama que ICL marxi de forma immediata del territori i que es trenquin tots els vincles amb la multinacional per part d'empreses, institucions i altres agents locals. Des de la campanya asseguren que "no podem continuar permetent que es renti la imatge d'una empresa que dona suport directe al genocidi del poble palestí, que contamina el territori i que posa en perill la vida dels seus treballadors".