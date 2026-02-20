Junts critica la manca de previsió en el nou sistema de residus a Sant Joan

Junts per Sant Joan de Vilatorrada ha expressat el seu malestar per la manca de previsió que, segons afirma, ha marcat l'inici del nou sistema de recollida de residus al municipi. La formació assegura que diversos elements clau del model no estan a punt tot i que el govern municipal havia garantit que el 16 de febrer estaria tot preparat.
Junts qüestiona la posada en marxa del nou model
El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha manifestat públicament la seva disconformitat amb la manera com s'ha iniciat el nou sistema de recollida de residus. Segons exposa la formació, durant mesos va preguntar reiteradament a l'equip de govern si el desplegament estaria complet en la data prevista i, tal com assegura, la resposta sempre va ser que el 16 de febrer tot estaria a punt.
Tanmateix, Junts sosté que la realitat ha estat diferent i que encara hi ha aspectes pendents que dificulten una implantació coherent del model. El partit recorda que va donar suport al sistema proposat perquè plantejava un model mixt que, segons defensa, podia permetre assolir nivells més alts de reciclatge amb un cost molt similar a l'anterior, amb una diferència aproximada de l'1%.
Elements pendents i canvis en els acords
Entre les qüestions que, segons Junts, no s'han materialitzat hi ha la instal·lació dels boxs tancats destinats a grans comunitats de veïns del centre del municipi, que encara no estarien operatius. El grup també afirma que el sistema de repartiment diari de les fraccions a recollir no s'ha desplegat correctament i que, malgrat les reunions mantingudes, s'haurien modificat alguns acords prèviament presos.
La formació recorda que la implementació del nou sistema deriva d'una ordenança i d'uns pressupostos municipals als quals va votar en contra. Segons assenyala, aquests comptes consolidaven un increment del 65% en la taxa de residus en dos anys. El portaveu del grup municipal, Eduard Mata, ha remarcat que Junts va ser l'única formació que no va donar suport ni a l'ordenança ni als pressupostos que feien possible el desplegament del nou model. Així mateix, ha reiterat que el vot favorable al sistema responia al fet que el govern havia incorporat algunes propostes del seu grup que, segons denuncia, s'han modificat o encara no s'han aplicat.
Contenidors antics i àrea d'emergència
Junts també assegura que l'àrea d'emergència prevista en el nou model no està ni construïda ni operativa, tot i que, segons defensa, era imprescindible que estigués en funcionament des del primer moment. El grup considera que els contenidors antics s'haurien d'haver retirat coincidint amb l'entrada en vigor del nou sistema per evitar confusions.
Segons exposa, el fet que els contenidors continuïn al carrer ha generat desconcert entre els veïns, ja que, d'una banda, se'ls demana que dipositin els cubells a la porta de casa a partir del 16 de febrer i, de l'altra, els contenidors tradicionals continuen disponibles i, tal com afirma el partit, acumulen deixalles.
Crítiques a la comunicació
Una altra de les crítiques que formula Junts és la manca d'informació clara i extensa sobre el funcionament del nou sistema. La formació assegura que en diversos plens municipals va demanar que la comunicació es reforcés i que s'utilitzessin tots els canals possibles per arribar al màxim nombre de veïns. Segons el grup, aquesta tasca no s'hauria dut a terme amb la intensitat necessària.
Finalment, Junts manifesta el seu respecte per tots els posicionaments polítics i veïnals al voltant del nou model de recollida, sempre que, segons indica, es defensin amb rigor i des d'un debat constructiu. La formació considera que el ple municipal va adoptar una decisió que reflecteix la sobirania del municipi i afirma que no entén el clima generat en les darreres setmanes.
El grup assegura que continuarà exercint una oposició "responsable, exigent i constructiva” i que vetllarà perquè la implantació del nou sistema es dugui a terme amb les màximes garanties per al conjunt del municipi.