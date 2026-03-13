El Baxi Manresa comença a Granada el tram final de temporada

El Baxi Manresa enceta el tram final de la temporada visitant el Coviran Granada (diumenge, 18.30h. DAZN). Una eliminació malgrat no ser favorit és sempre una decepció. Però l'Eurocup ja és història i el proper repte dels bagencs és assegurar un any més la permanència a la Lliga Endesa. Granada és la primera de les tretze estacions que han de garantir l'objectiu inicial del quadre manresà.
Louis Olinde serà la gran novetat a l'expedició del Baxi Manresa. L'ala-pivot ha completat la darrera fase de la seva recuperació i viatjarà amb l'equip. Diego Ocampo continua mostrant prudència i prefereix veure com tolera l'alemany el desplaçament amb avió abans de decidir si juga contra el Coviran Granada. Max Gaspà completarà una llista de tretze jugadors en què també hi serà Retin Obasohan. El jugador belga es troba cada dia més recuperat de la seva lesió al canell de la mà dreta. Dani Pérez i Gerard Fernández son les baixes que tindrà el Baxi Manresa.
Ocampo no es fia de la mala situació del Coviran Granada i creu que el seu equip afronta el partit "amb pressió. El Granada ha tingut una temporada difícil però això no exclou que tingui qualitat i que prepari molt bé per als partits. Alguns els han competit molt bé i voldran jugar al cent per cent davant de la seva afició".
L'entrenador del Baxi Manresa ha esmentat durant la temporada les dificultats per entrenar les setmanes que el seu equip tenia viatges de l'Eurocup. Disposar de més temps per preparar els partits no canviarà la forma de treballar de l'equip tècnic dels bagencs que seguiran prioritzant "el dia a dia. L'ambició es demostra caminant. I això es fa cada dia i a cada entrenament. La clau és entrenar bé. I això es basa en com afrontes l'entrenament".
El Coviran Granada ocupa la darrera posició de la Lliga Endesa amb una sola victòria. La destitució de Ramón Díaz i l'arribada d'Arturo Ruiz no ha canviat la dinàmica d'un equip que acumula quinze derrotes seguides. Com tampoc l'han variat les nombroses incorporacions que han fet els andalusos durant el curs. El Coviran Granada ha utilitzat fins a 22 jugadors. El darrer en arribar a Granada ha estat l'aler Javan Johnson. Totes aquestes males dades contrasten amb la única victòria que han assolit els granadins ja que aquesta es va produir contra el València Bàsquet. Tot i perdre, també el Coviran Granada ha estat capaç de competir contra el Baskonia, la Laguna Tenerife i l'Unicaja Màlaga.
Per afegir dificultats a una temporada ja per sí difícil, Ruiz va perdre durant les finestres FIBA dos dels seus jugadors. Beqa Burjanadze va patir una ruptura a la fàscia del peu esquerre que li farà perdre pràcticament el què queda de temporada. William Howard es va fer una lesió muscular a la cama esquerra en un partit de la selecció francesa de 3x3. S'afegeixen a les baixes de Jovan Klajic i d'Elias Valtonen.
El finès és un dels cinc jugadors del Coviran Granada amb passat a Manresa. S'hi afegeixen Amida Brimah, Babatunde Olumuyiwa, Pere Tomàs i Lluís Costa. Del base, Ocampo n'explica que "m'agrada molt com juga. El conec des de que tenia uns quinze anys, l'he entrenat diverses vegades i sé que és molt bo. Fa jugar molt bé els seus companys".
Jordi Aliaga, Francisco Araña i Fabio Fernández Esteban són els àrbitres designats.