El FC Joanenc fitxa el davanter Joan Martin per reforçar el primer equip

El FC Joanenc ha anunciat la incorporació del davanter Joan Martin com a primer reforç del primer equip de cara a la temporada 2026-27. El futbolista arriba procedent del CE Navàs, equip amb el qual aquesta temporada s'ha proclamat campió del grup 8 de Tercera Catalana després de completar un curs destacat tant en l'àmbit col·lectiu com individual.
Martin, veí de Sant Joan de Vilatorrada, ha estat una de les peces clau del conjunt navassenc gràcies al seu rendiment ofensiu. El davanter ha tancat la temporada amb un balanç de 25 gols en 27 partits, unes xifres que han despertat l'interès del club santjoanenc per incorporar-lo al seu projecte esportiu.
Des del FC Joanenc es destaca la seva capacitat golejadora, l'ambició competitiva i l'experiència acumulada durant les darreres temporades. El club considera que el nou fitxatge aportarà perill ofensiu i capacitat de desequilibri en els metres finals.
Aposta per jugadors vinculats al municipi
L'entitat també subratlla que la incorporació de Joan Martin encaixa amb la voluntat de continuar construint una plantilla competitiva formada per futbolistes vinculats al club i al municipi. En aquest sentit, el passat del jugador com a membre de l'entitat i el fet que actualment també hi exerceixi funcions d'entrenador han estat factors determinants per tancar l'acord.
Amb aquesta primera incorporació, el FC Joanenc comença a definir el projecte esportiu per a la propera temporada amb l'objectiu de mantenir una estructura competitiva i reforçar l'arrelament local de la plantilla.