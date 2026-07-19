Marta Muixí puja al segon calaix del podi de l'Ultra Sud Canigó després de 70 quilòmetres

La corredora de Rajadell Marta Muixí (Utopeak) ha aconseguit aquest dissabte una destacada segona posició absoluta femenina a l'Ultra Sud Canigó, una exigent prova de 70 quilòmetres disputada per la vall del Vallespir, al vessant sud del massís del Canigó, a la Catalunya del Nord.
Segona posició després d'una gran remuntada
Muixí ha travessat la línia d'arribada amb un temps de 10 hores, 6 minuts i 13 segons, després de completar un recorregut de 70 quilòmetres amb 3.500 metres de desnivell positiu.
La victòria femenina ha estat per a la francesa Laurence Santanac, amb un registre de 9 hores, 49 minuts i 36 segons, mentre que la també francesa Lucie Curer ha completat el podi amb un temps de 10 hores, 36 minuts i 20 segons.
La corredora bagenca ha protagonitzat una progressió molt sòlida en el tram final de la cursa, fet que li ha permès escalar posicions fins a assegurar-se el segon lloc de la classificació absoluta femenina.
Preparant el Grand Raid des Pyrénées
Aquest resultat confirma el bon estat de forma de Marta Muixí quan falta poc més d'un mes per afrontar un dels grans objectius de la temporada: l'Ultra Tour Grand Raid des Pyrénées, que se celebrarà el pròxim 21 d'agost.
La prova pirinenca, una de les més exigents del calendari, consta de 174 quilòmetres i acumula 10.500 metres de desnivell positiu.
Una cursa marcada per la calor
Els participants de l'Ultra Sud Canigó també han hagut de fer front a les altes temperatures que han marcat la jornada, un factor que ha incrementat encara més la duresa d'una cursa ja exigent per la seva distància i desnivell. La segona posició de Muixí arriba, així, en unes condicions especialment dures i reforça les bones sensacions de la corredora de Rajadell de cara als seus pròxims reptes esportius.