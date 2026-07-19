Una trentena de «Puta Espanya» i un cotxe de la RFEF vandalitzat al Congost abans de la final del Mundial

L'Estadi Municipal del Congost de Manresa ha aparegut aquest diumenge al matí amb una trentena de pintades amb el missatge Puta Espanya i una estelada en diversos punts del recinte poques hores abans de la retransmissió en pantalla gegant de la final del Mundial de futbol entre Espanya i l'Argentina.
Pintades repartides per tot el recinte
Uns desconeguts han aprofitat la matinada de dissabte a diumenge per accedir a l'Estadi Municipal del Congost i fer una trentena de pintades en diferents espais del recinte. Els grafits, amb el missatge Puta Espanya i una estelada al costat, són visibles a la tribuna, murs, escales, portes, seients i altres elements de les instal·lacions, fins al punt que resulten inevitables per a qualsevol persona que hi accedeixi.
Els actes vandàlics també han afectat completament un vehicle amb els colors i l'escut de la selecció espanyola que la Reial Federació Espanyola de Futbol havia aportat amb motiu de l'esdeveniment. El cotxe ha quedat cobert de pintades i inutilitzat per a la funció promocional que havia de desenvolupar durant la jornada.
Aquest diumenge al matí, mentre voluntaris del bar de l'estadi i del Centre d'Esports Manresa preparaven les botifarres per al sopar popular previst abans del partit, efectius de la Guàrdia Urbana de Manresa s'han desplaçat al Congost per aixecar acta dels desperfectes.
La retransmissió havia generat debat durant tota la setmana
L'Ajuntament de Manresa havia cedit l'estadi al Centre d'Esports Manresa perquè aquest diumenge acollís la retransmissió en pantalla gegant de la final del Mundial de futbol entre Espanya i l'Argentina, una iniciativa que al llarg de la setmana havia despertat nombrosos comentaris i recels entre una part de la població.
Malgrat aquesta controvèrsia prèvia, l'organització mantenia la previsió de celebrar la jornada tal com estava anunciada. El programa inclou música des de les sis de la tarda, servei de bar, una botifarrada popular i la projecció del partit a partir de les nou del vespre sobre una pantalla gegant instal·lada a la gespa.
Una final amb protagonisme local
La cita havia despertat un interès especial a Manresa per la presència de dos futbolistes vinculats al Centre d'Esports Manresa a la selecció espanyola: el porter sallentí Joan Garcia i el defensa manresà Marc Pubill, que aspiren a proclamar-se campions del món, tot i la seva gairebé inexistent presència sobre la gespa.
L'organització confiava convertir el Congost en un punt de trobada de l'afició per seguir col·lectivament una final històrica, una convocatòria que es manté malgrat els actes vandàlics detectats aquest diumenge al matí. Durant el dia intentaran trobar la manera de repintar-los, però no serà fàcil essent diumenge.