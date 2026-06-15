Joan Garcia i Marc Pubill viuen des de la banqueta el debut d'Espanya al Mundial (0-0)

El debut dels dos bagencs que participen al Mundial de futbol 2026 haurà d'esperar. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, no ha donat minuts ni al sallentí Joan Garcia ni al manresà Marc Pubill que han quedat inèdits en un partit en què la selecció de Cap Verd ha aconseguit empatar contra Espanya.\r\n\r\nEl porter sallentí partia com a teòric suplent ja que De la Fuente ha confiat sempre en el porter de l'Athletic Club Unai Simón. Pubill ha alternat durant la seva carrera les posicions de lateral dret i central. Aquesta polivalència no ha estat suficient per comptar amb minuts el dia del debut mundialista. Marcos Llorente i Pau Cubarsí li han barrat el pas a l'onze inicial. Cap dels dos tampoc no ha tingut oportunitats en els quatre canvis que ha introduït dins l'equip espanyol De la Fuente.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEspanya s'estavella contra Cap Verd en el debut al Mundial Pau Espí Solé\r\n\r\n