Manresa obre les candidatures per a la 55a Nit de l'Esportista fins al 3 de juliol

L'Ajuntament de Manresa ha obert el termini per presentar candidatures als premis de la 55a Nit de l'Esportista, que es lliuraran el proper 8 de setembre al Teatre Conservatori. Les propostes es poden presentar fins al 3 de juliol a través d'un formulari en línia o per correu electrònic.
Obert el termini per presentar candidatures
Manresa ja ha posat en marxa el procés per escollir els protagonistes de la 55a edició de la Nit de l'Esportista, una de les cites més destacades del calendari esportiu local. L'Ajuntament ha anunciat l'obertura del període de presentació de candidatures als diferents guardons que es lliuraran durant la gala, prevista per al dimarts 8 de setembre al Teatre Conservatori.
Les candidatures es poden formalitzar fins al divendres 3 de juliol mitjançant el formulari habilitat per l'organització. També es poden presentar enviant la documentació corresponent al correu electrònic del Servei d'Esports de l'Ajuntament, adjuntant el currículum esportiu de la persona candidata i una fotografia.
L'edició d'enguany estarà organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb el suport dels mitjans de comunicació locals Nació Manresa, Grup Taelus i Regió7, que també formen part del jurat encarregat de valorar les candidatures.
Premis als millors esportistes de l'any
Els guardons contemplen diverses categories destinades a reconèixer les millors actuacions esportives de la temporada. Entre aquestes hi ha els premis al millor esportista en categoria absoluta, al millor esportista en formació fins a la categoria sub-16, al millor esportista jove fins a sub-21 i al millor esportista màster o veterà.
La Nit de l'Esportista també distingirà el millor esportista de Special Olympics, en l'àmbit de l'esport adaptat psíquic, i el millor esportista paralímpic, en les disciplines adaptades físiques i sensorials. Pel que fa als equips, el Premi Vicenç Comas reconeixerà el millor equip en categoria absoluta.
Reconeixement a clubs, entrenadors i directius
A banda dels premis individuals i esportius, la gala inclourà altres distincions vinculades al treball col·lectiu i a la promoció de l'esport a la ciutat.
Entre aquests reconeixements hi figura el Premi Associació Esportiva La Salle Manresa, destinat al club, entitat o organització esportiva local que hagi destacat per la seva tasca o per algun assoliment rellevant. També es concedirà el Premi Andreu Vivó i Tomàs a l'Esport Escolar, a proposta del Consell Esportiu del Bages i de l'Ajuntament.
La relació de guardons es completa amb el Premi Josep M. Pintó a la dedicació especial a l'esport; el Premi Josep M. Montfort al millor entrenador o preparador; el Premi Rafael Vilaseca al millor àrbitre o jutge esportiu; el guardó al millor directiu esportiu i el premi al millor patrocinador d'una entitat esportiva local.
També es reconeixeran els equips de base que hagin aconseguit resultats destacats en competicions d'àmbit nacional o estatal a través del Premi Campions Base.
Un premi especial i el reconeixement a una trajectòria
El jurat es reserva, a més, la possibilitat d'atorgar el Premi Especial del Jurat Josep Vila i Valldaura a alguna candidatura que consideri mereixedora d'un reconeixement singular.
Fora de les categories regulades per les bases, també s'entregarà el Premi Bages Manel Estiarte Duocastella, destinat a distingir la trajectòria d'un esportista de la comarca del Bages.
Amb l'obertura del termini de candidatures, la Nit de l'Esportista inicia el compte enrere cap a una nova edició d'uns guardons que, des de fa més de mig segle, reconeixen els èxits i la dedicació del teixit esportiu manresà.