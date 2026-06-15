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Societat

Sant Fruitós celebrarà el torneig de futbol Juguem amb Orgull pel Dia de l'Orgull LGTBI+

La iniciativa, adreçada a joves a partir de 12 anys, combinarà esport, sensibilització i activitats lúdiques

  • Una pilota de futbol -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de juny de 2026 a les 09:40
Actualitzat el 15 de juny de 2026 a les 09:43

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Fruitosenc FC organitzaran el pròxim 19 de juny el torneig de futbol Juguem amb Orgull, una activitat inclosa en la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. La proposta vol fomentar els valors de la diversitat, el respecte i la inclusió a través de l'esport.

Un torneig per promoure la inclusió

L'activitat tindrà lloc divendres vinent a partir de 2/4 de 8 del vespre al Camp de Futbol Municipal de Sant Fruitós de Bages i està oberta a joves a partir de 12 anys.

La jornada consistirà en un mini torneig de futbol en què els participants formaran equips i rebran una samarreta identificativa creada especialment per a l'ocasió. L'objectiu és convertir l'esport en una eina de convivència i sensibilització entorn de la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Música, manifest i pica-pica

A banda de la competició esportiva, l'organització ha previst diverses activitats complementàries. Durant tota la tarda hi haurà música per ambientar la trobada i es farà la lectura del manifest amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI+.

La jornada finalitzarà amb un pica-pica per a tots els participants.

Inscripcions gratuïtes

La participació en el torneig és gratuïta. Les inscripcions s'han de formalitzar a través de l'aplicació mòbil de Sant Fruitós de Bages, a l'apartat d'inscripció a activitats.

Amb aquesta iniciativa, el municipi se suma als actes de commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que se celebra anualment per reivindicar els drets i la igualtat de les persones del col·lectiu.

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