El CTJBM suma set medalles a la Copa Catalana Cadet i Infantil de judo

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha completat una destacada actuació a la Copa Catalana Cadet i Infantil amb un balanç de set medalles: tres d'or, tres de plata i una de bronze.
Tres campions de Catalunya en categoria cadet
Les instal·lacions esportives del Papiol han acollit aquest cap de setmana la Copa Catalana de Judo en les categories cadet i infantil, una competició en què el Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès ha tingut una participació molt destacada.
La delegació territorial ha aconseguit tres títols de campió de Catalunya en categoria cadet. Helena Busquets, del Club Judo Moià, s'ha imposat en la categoria de menys de 57 quilos, mentre que Guillem Domingo, també del Club Judo Moià, ha fet el mateix en menys de 60 quilos.
El tercer or ha estat per a Bernat Noguera, d'Esport7, vencedor en la categoria de menys de 66 quilos.
Tres subcampionats i una setena posició
Els bons resultats del CTJBM s'han completat amb tres medalles de plata. Genís Serrat, del Club Judo Moià, ha estat subcampió en menys de 66 quilos; Bruno Pereyra, també del club moianès, ha aconseguit la plata en menys de 81 quilos, i Maria Nos, d'Esport7, ha finalitzat segona en la categoria femenina de menys de 63 quilos.
La representació cadet s'ha completat amb la setena posició de Lluc Campanario, del Club Judo Moià, en la categoria de menys de 55 quilos.
Un bronze en categoria infantil
En la competició infantil, el Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès ha afegit una medalla més al seu compte particular gràcies a Oriol López, del Club Judo Ripoll. El judoka ha aconseguit la tercera posició i la medalla de bronze en la categoria de menys de 50 quilos.
Una jornada de gran nivell
Amb aquest balanç de tres medalles d'or, tres de plata i una de bronze, el CTJBM ha tancat una jornada molt positiva a la Copa Catalana, consolidant la progressió dels seus esportistes i el bon moment del judo formatiu del Bages i el Moianès.