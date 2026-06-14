L'Avinent Manresa femení segella la permanència a Divisió d'Honor amb una gran actuació

L'Avinent Manresa continuarà una temporada més a la màxima categoria estatal d'atletisme femení després d'una brillant actuació a la jornada final de la Lliga Iberdrola disputada a Madrid.
Una permanència assolida amb autoritat
L'equip femení de l'Avinent Manresa ha certificat aquest dissabte la permanència a la Divisió d'Honor de la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal de clubs, gràcies a una destacada actuació a l'Estadi Vallehermoso de Madrid.
La formació manresana ha acabat en una excel·lent segona posició de l'octogonal final, resultat que li ha aportat set punts. Sumats als dos aconseguits en les dues jornades anteriors, les manresanes han tancat la temporada amb nou punts, lluny de les places de descens.
Quatre victòries per impulsar l'equip
El conjunt bagenc ha basat el seu èxit en una actuació molt sòlida, amb quatre victòries individuals, dues segones posicions i tres tercers llocs.
Les victòries han arribat de la mà d'Ericka Badeau Maseras als 100 metres llisos amb 11"60, Marina Guerrero als 3.000 metres obstacles amb 10'29"83, Griselda Serret als 5.000 metres marxa amb una millor marca personal de 22'06"51 i Camile Jalu en javelina amb 45,68 metres, també millor marca personal.
Podis i rècords d'entitat
Entre les actuacions més destacades també hi ha la segona posició de Júlia Rodríguez als 800 metres amb 2'11"10 i la de Marina Clavijo en disc amb un llançament de 45,35 metres que li ha valgut establir un nou rècord de l'entitat.
Els tercers llocs han estat per a Jana Brusés als 400 metres tanques amb 59"36, registre que també representa un rècord del club; Mar Santanach en martell amb 52,62 metres, i el relleu 4x100 format per Júlia Planas, Laura Rincón, Ericka Badeau Maseras i Maria Quetglás, que ha aturat el cronòmetre en 45"56 i ha batut igualment el rècord de l'entitat.
Resultats destacats en totes les disciplines
La resta de puntuacions de l'equip han arribat amb els quarts llocs d'Anna Artero als 3.000 metres, Laura Rincón en llargada i el relleu 4x400 integrat per Laia Bardají, Maria Salabert, Meritxell Tarragó i Jana Brusés.
També han contribuït a la classificació final Ariadna Giacardi en alçada, Ona Dalmau en perxa, Ainhoa Martínez en pes, Jenay Hernandez en triple salt, Rabab Ouzemman als 1.500 metres, Mercè Junyent als 100 metres tanques, Meritxell Tarragó als 400 metres i Maria Quetglás als 200 metres.
Amb aquest resultat, l'Avinent Manresa culmina una temporada per recordar i garanteix la seva continuïtat un any més entre els millors clubs femenins de l'atletisme estatal.