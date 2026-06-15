L'Avinent Manresa masculí assegura la permanència a Primera Divisió

L'Avinent Manresa ha complert aquest diumenge l'objectiu de mantenir-se una temporada més a Primera Divisió estatal masculina després de la jornada final disputada a l'Estadi Larrabide de Pamplona.
Objectiu complert per al conjunt manresà
L'equip masculí de l'Avinent Manresa ha posat punt final a la temporada aquest diumenge a Pamplona assegurant la continuïtat a Primera Divisió, categoria en què competirà també la propera campanya.
La formació bagenca ha completat una actuació notable en l'octogonal final, tot i quedar lluny de la lluita per les places d'ascens a Divisió d'Honor.
Els manresans han acabat la competició en setena posició amb un total de 71 punts.
Tres victòries individuals
Els millors resultats de l'Avinent Manresa han arribat gràcies a les victòries de Biel Salas als 110 metres tanques, amb un registre de 14"57; de Martí Serra en el concurs de perxa, després de superar el llistó situat a 5,21 metres, i de Gonçalo Sousa als 3.000 metres llisos amb un temps de 8'35"75.
Aquestes tres primeres posicions han estat determinants per sumar punts importants en la classificació final de la jornada.
Bones actuacions i marques personals
Entre les actuacions destacades també hi figura la quarta posició de Roger Gómez als 3.000 metres obstacles amb una marca de 9'13"83.
A més, Biel Camps ha aconseguit millorar la seva marca personal en triple salt amb un millor intent de 12,85 metres, mentre que Oriol Vergés també ha establert una nova millor marca personal als 400 metres llisos amb un temps de 48"24.
Oviedo i Menorca pugen a Divisió d'Honor
La classificació de la jornada disputada a l'Estadi Larrabide ha estat encapçalada per la Universitat d'Oviedo i l'AD Marathon de Madrid, tots dos equips amb 111 punts.
Pel que fa a l'ascens de categoria, les places per competir la propera temporada a Divisió d'Honor han estat per a la Universitat d'Oviedo i el Lo Esport Menorca, que han tancat la lliga amb 16 i 14 punts, respectivament.