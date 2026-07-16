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Manresa se suma a les ciutats que emetran la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina en pantalla gegant

Esports

L'Estadi del Congost obrirà portes dues hores abans del partit i oferirà música, botifarrada popular i servei de bar

  • El Congost acollirà l'emissió de l'Espanya - Argentina en pantalla gegant -

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Publicat el 16 de juliol de 2026 a les 16:27

Manresa també se sumarà a la febre per retransmetre en pantalla gegant la final del Mundial de futbol entre Espanya i l'Argentina. L'Ajuntament ha cedit l'Estadi Municipal del Congost perquè aquest diumenge 19 de juliol aculli una gran trobada d'aficionats organitzada pel Centre d'Esports Manresa.

La jornada començarà a les 6 de la tarda amb música i ambient festiu, mentre que el partit es podrà seguir a partir de les 9 del vespre en una pantalla gegant instal·lada sobre la gespa de l'estadi.

Una final amb protagonisme manresà

Des del club destaquen que la final tindrà un "interès especial" per a l'afició local, ja que la selecció espanyola compta amb dos futbolistes vinculats al Centre d'Esports Manresa: el porter manresà Joan Garcia i el defensa sallentí Marc Pubill, que aspiren a proclamar-se campions del món.

A més, el combinat espanyol també inclou set futbolistes catalans, fet que dona encara més atractiu a una cita que es preveu multitudinària, segons recorden.

Música, botifarrada i servei de bar

L'organització ha preparat una tarda de festa al Congost amb servei de bar durant tota la jornada i una botifarrada popular perquè els assistents puguin seguir el partit en un ambient familiar.

L'objectiu és convertir l'estadi municipal en el punt de trobada de l'afició manresana per viure col·lectivament una final històrica amb protagonisme de futbolistes de la ciutat i de la comarca.

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