Óscar Gómez reforça l'atac del CE Manresa per al seu retorn a la Segona RFEF

El CE Manresa continua perfilant la plantilla amb vista a la temporada 2026-2027 i ha fet oficial el fitxatge del davanter Óscar Gómez. El futbolista tarragoní, de 25 anys, arriba procedent del CF Badalona per reforçar l'atac del conjunt del Congost en el seu retorn a la Segona RFEF.
Un davanter de referència per a l'atac manresà
Nascut a Tarragona el 13 de juliol del 2000, Óscar Gómez és un davanter centre de 1,82 metres d'alçada, dretà i amb experiència en el futbol català. Abans d'incorporar-se al CF Badalona havia defensat les samarretes del CE L'Hospitalet, l'EC Granollers i el filial de la Pobla de Mafumet, entre altres equips.
L'estiu del 2025 va fitxar pel conjunt badaloní, on va acabar convertint-se en una de les peces importants de l'atac de l'equip entrenat per Pedro Dólera. Durant la temporada va protagonitzar actuacions destacades, com el doblet que va permetre al Badalona remuntar al camp del Vilassar de Mar (1-2), i va lluir el dorsal número 19.
El Manresa continua reforçant la plantilla
Amb aquesta incorporació, el CE Manresa afegeix pólvora ofensiva a una plantilla que continua prenent forma després de l'ascens a la Segona RFEF. El club aposta per un jugador amb coneixement de la categoria i del futbol català, amb l'objectiu de consolidar-se en la quarta categoria estatal.
A través de les xarxes socials, el club ha anunciat el fitxatge amb el missatge: "A ell també el vam patir. A ell també el gaudirem al Congost", fent referència als enfrontaments que el davanter havia disputat contra el conjunt manresà abans de vestir la seva samarreta.