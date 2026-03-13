Els partits del Baxi Manresa contra Bilbao i Burgos canvien l'horari

L'ACB va comunicar el passat dimecres diversos canvis de data i hora de partits compresos a les jornades 27 i 28. Dos d'aquests partits afecten el Baxi Manresa. El motiu d'aquests canvis és la coincidència amb altres esdeveniments esportius i els ajustaments de programació televisiva. Una de les coincidències és la final de la Copa de futbol el 18 d'abril.\r\n\r\nEl primer canvi implica que el duel entre el Surne Bilbao i el Baxi Manresa, tot i mantenir-se el dia 18 d'abril, es jugarà a les 5 de la tarda en comptes de fer-ho a les 9 del vespre.\r\n\r\nEl segon canvi fa que la visita del San Pablo Burgos al Nou Congost s'endarrereixi un dia i passa del 25 al 26 d'abril. També es canvia l'hora i en comptes de jugar-se a les 6 de la tarda es jugarà a les 5.\r\n