Els partits del Baxi Manresa contra Bilbao i Burgos canvien l'horari

13 de març de 2026

Publicat el 13 de març de 2026 a les 07:47

L'ACB va comunicar el passat dimecres diversos canvis de data i hora de partits compresos a les jornades 27 i 28. Dos d'aquests partits afecten el Baxi Manresa. El motiu d'aquests canvis és la coincidència amb altres esdeveniments esportius i els ajustaments de programació televisiva. Una de les coincidències és la final de la Copa de futbol el 18 d'abril.

El primer canvi implica que el duel entre el Surne Bilbao i el Baxi Manresa, tot i mantenir-se el dia 18 d'abril, es jugarà a les 5 de la tarda en comptes de fer-ho a les 9 del vespre.

El segon canvi fa que la visita del San Pablo Burgos al Nou Congost s'endarrereixi un dia i passa del 25 al 26 d'abril. També es canvia l'hora i en comptes de jugar-se a les 6 de la tarda es jugarà a les 5.

