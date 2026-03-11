El CN Manresa Fibracat s'imposa al combinat gironí i fa un pas més cap al tercer lloc

El CN Manresa Fibracat va aconseguir una treballada victòria davant el combinat gironí CWP Anglès / CN Banyoles / GEIEG per 14-11 en un duel corresponent a la Lliga Catalana femenina de waterpolo de Primera Divisió. El triomf permet a les manresanes continuar reforçant la seva posició en la lluita pel tercer lloc de la classificació.
El partit va començar amb bon ritme ofensiu. Només 18 segons després de l'inici, A. Toribio va obrir el marcador per a les locals, però el conjunt gironí va demostrar des del primer moment que no posaria les coses fàcils. El primer quart va ser molt equilibrat, amb constants alternances en el marcador, i es va tancar amb empat a quatre gols. Per part del conjunt manresà van veure porteria A. Toribio, N. Domínguez, A. Serracanta i G. Vadillo.
Un partit igualat fins al descans
El segon període va mantenir la mateixa dinàmica competitiva. El combinat format pels clubs gironins va aconseguir situar-se amb dos gols d'avantatge en el marcador, però les jugadores del CN Manresa van reaccionar abans d'arribar a l'equador del partit.
N. Serracanta i dos gols de G. Vadillo van permetre a les locals neutralitzar la diferència i mantenir el duel completament obert abans del descans.
Decisiu tercer quart de les manresanes
La clau del partit va arribar després del descans. El tècnic del conjunt bagenc va ajustar el plantejament i les seves jugadores van saber traduir-ho en el marcador amb un parcial de 3-1 que va començar a decantar el duel. Tots tres gols d'aquest període van portar la signatura de N. Serracanta.
Amb aquest avantatge, el CN Manresa Fibracat afrontava els últims vuit minuts amb el partit ben encarrilat.
Control del marcador fins al final
En el darrer quart, les manresanes van saber gestionar l'avantatge i fins i tot ampliar-lo fins als quatre gols de diferència, una renda que els va permetre jugar amb més tranquil·litat els minuts finals.
En aquest període final van marcar J. César, N. Serracanta i A. Serracanta, aquesta última en dues ocasions, certificant així la victòria per 14-11.
Amb aquest triomf, el CN Manresa Fibracat continua sumant punts importants a la lliga i fa un pas més en l'objectiu de consolidar-se en la tercera posició de la classificació.