Laia Font es classifica per a dues finals a la Copa del Món de gimnàstica d'Antàlia

La gimnasta de l'Egiba de Manresa Laia Font s'ha classificat per a dues finals a la fase inicial de la Copa del Món de gimnàstica artística que se celebra aquests dies a Antàlia (Turquia). La manresana ha aconseguit el passi per a les finals de salt i de paral·leles després d'una bona actuació a la fase classificatòria, mentre que el també gimnasta del club Thierno Diallo no ha pogut accedir a cap final tot i completar una participació competitiva.
Dues finals per a Laia Font
Laia Font ha complert amb escreix els objectius amb què arribava a la competició. La gimnasta de l'Egiba s'ha classificat per a la final de salt, l'aparell on tenia posades les principals expectatives, després d'obtenir la segona millor puntuació de la fase classificatòria. Només ha estat superada per la gimnasta Liudmila Roshchina.
A més, Font també ha aconseguit accedir a la final de paral·leles, on ha finalitzat en sisena posició a la classificatòria. Aquest doble accés a les finals confirma el bon moment competitiu de la gimnasta guardiolenca en aquesta primera cita del circuit de Copa del Món.
En aquesta competició, Font ha participat també en barra d'equilibri, completant així tres aparells dins el programa previst.
Bona actuació de Thierno Diallo tot i quedar fora de les finals
El també gimnasta de l'Egiba Thierno Diallo ha competit en tres aparells en aquesta prova del circuit mundial. Tot i oferir un bon nivell, no ha pogut classificar-se per a cap de les finals.
La seva millor actuació ha estat en cavall amb arcs, on ha acabat en tretzena posició. Diallo també ha pres part en paral·leles i barra fixa, amb l'objectiu de continuar consolidant exercicis de cara a les pròximes proves del circuit i al proper Campionat d'Europa.
Robert Vilarasau competeix a la Copa del Món de trampolí
En paral·lel a la cita d'Antàlia, el també gimnasta de l'Egiba Robert Vilarasau ha participat a la Copa del Món de trampolí d'Alkmaar, als Països Baixos.
Vilarasau ha acabat la fase classificatòria en la posició 31 i no ha pogut accedir a la final de la competició. Tot i això, la seva participació forma part del calendari internacional del gimnasta en aquesta temporada.