Un centenar llarg de ciclistes participen en la 10a Cursa Vila de Súria

Súria va tornar a viure diumenge ambient de ciclisme d'elit amb la celebració de la 10a Cursa Vila de Súria-Trofeu Joan Casadevall, puntuable per al calendari de Grans Clàssiques de la Federació Catalana de Ciclisme. La competició va reunir un centenar llarg de corredors de les categories Elit i Sub23.
La cursa, organitzada per la Unió Ciclista Mig-Món amb el suport de l'Ajuntament de Súria, la Federació Catalana de Ciclisme i diverses empreses col·laboradores, va tenir la sortida i l'arribada a la plaça de la Serradora.
Els participants van completar un recorregut d'uns 88 quilòmetres per carreteres del Bages i el Lluçanès, amb una mitjana de velocitat de 42 quilòmetres per hora.
El vencedor de la prova va ser Lucas Olvera Reyes, de l'equip MP Group-Doltcini. La segona posició va ser per a Ricard Fitó Prats, del CC Lleida-Dpedros, mentre que Alejandro Gómiz Pérez, del CC Horadada, va completar el podi final.
Lliurament de premis a la plaça de la Serradora
El lliurament de guardons es va fer a la mateixa plaça de la Serradora amb la participació de l'alcalde de Súria, Albert Coberó; la regidora d'Esports i Festes, Alba Martínez; el vicepresident primer de la Federació Catalana de Ciclisme, Ricard Villar, i el president de la Unió Ciclista Mig-Món, José Manuel Pérez.
La prova ha consolidat la seva presència dins del calendari ciclista català i ha permès tornar a portar a Súria una competició de nivell dins del panorama amateur d'elit.