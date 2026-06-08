Arriba la segona edició de la marxa cicloturista Cicló a Sant Benet de Bages

Sant Benet de Bages acollirà el proper 14 de juny la segona edició de Cicló, la marxa cicloturista impulsada per Món Sant Benet amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Cicló és una marxa cicloturista oberta a participants de diferents nivells que ofereix l'oportunitat de descobrir els paisatges del Bages pedalant, amb la muntanya de Montserrat com a teló de fons permanent.
Dues rutes circulars per diferents punts del Bages
La prova compta amb dues rutes circulars de carretera adaptades a diferents perfils de ciclistes. La ruta moderada, de 88,6 quilòmetres, recorrerà diversos espais emblemàtics del territori, com les mines de Vilafruns, l'església de la Santa Creu del Mujal, el Collet dels Plans o el Collet de la Portella.
Per als participants que busquin un repte més exigent, Cicló ofereix també una ruta de major dificultat i recorregut, que passarà per indrets destacats com la Font de Montmajor, l'església de Santa Maria de Merlès o el Coll de l'Arç, entre altres punts singulars.
Avituallaments, assistència i serveis inclosos
La inscripció inclou diversos serveis pensats per garantir la millor experiència als participants. Entre aquests serveis hi ha tres avituallaments, el mallot oficial de la marca Gobik, assistència mecànica i sanitària del RACC, box de bicicletes, servei de guarda-roba i un plat d'arròs de Sant Fruitós de Bages al final de la jornada.
Més informació i inscripcions es poden consultar a través del web de l'esdeveniment.