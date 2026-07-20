Més de 2.000 persones segueixen al Congost la victòria d'Espanya al Mundial

L'estadi del Congost de Manresa ha reunit aquest diumenge més de 2.000 persones per seguir en pantalla gegant la final del Mundial de futbol 2026 entre Espanya i l'Argentina. L'acte, organitzat pel Centre d'Esports Manresa, s'ha desenvolupat amb normalitat malgrat les pintades aparegudes de matinada a les instal·lacions i ha acabat amb la victòria de la selecció espanyola per 1-0 a la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres.
Les pintades no alteren una jornada multitudinària
La jornada ha començat amb un contratemps hores abans de l'obertura de portes. Durant la matinada, diverses parets de l'estadi del Congost han aparegut plenes de pintades amb el missatge Puta Espanya i un vehicle promocional de la Reial Federació Espanyola de Futbol ha estat completament pintat.
Abans de l'inici del partit, però, la major part de les pintades ja havien estat eliminades, igual que les que afectaven el vehicle, de manera que l'organització ha pogut desenvolupar l'acte amb normalitat.
Un Congost ple per seguir la final
La iniciativa del Centre d'Esports Manresa ha aplegat més de 2.000 persones a l'estadi, convertit per unes hores en un gran espai de seguiment col·lectiu de la final del Mundial.
Les grades han acollit un públic molt divers, amb una nombrosa presència de famílies i infants, que han estat corrent per la gespa bona part de l'encontre. El partit s'ha viscut amb intensitat en un duel en què la selecció espanyola ha dominat el joc, però no ha estat capaç de transformar les ocasions en gol durant els noranta minuts reglamentaris.
L'expectació s'ha mantingut fins a la pròrroga, quan Ferran Torres ha marcat l'únic gol del partit i ha decidit el títol mundial a favor d'Espanya.
Agraïment institucional als organitzadors
Durant el descans, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, s'ha adreçat als assistents "en nom de l'Ajuntament" per agrair la feina del Centre d'Esports Manresa en l'organització de l'esdeveniment.
Valentí ha demanat un aplaudiment per als responsables, treballadors i voluntaris del club que havien preparat la jornada des de primera hora del matí i ha destacat la bona resposta ciutadana, amb assistents tant de Manresa com d'altres municipis de la comarca.
El regidor també ha subratllat que era la primera vegada que la ciutat acollia el seguiment d'una final del Mundial en una pantalla gegant d'aquestes característiques i ha expressat el suport als dos futbolistes bagencs convocats amb la selecció, Marc Pubill i Joan Garcia.
Presència testimonial dels dos futbolistes bagencs
El Mundial també ha tingut representació bagenca a la selecció espanyola amb Joan Garcia i Marc Pubill. La participació dels dos jugadors, però, ha estat molt limitada. Pubill ha disputat únicament quatre minuts en el partit de l'eliminatòria contra Àustria, mentre que Joan Garcia no ha tingut protagonisme sobre la gespa durant el torneig.
La celebració es trasllada al carrer
Després del xiulet final, la celebració s'ha estès més enllà del Congost. Petards, clàxons i caravanes de vehicles han recorregut diversos carrers de Manresa i la plaça Neus Català ha concentrat nombrosos aficionats que han volgut celebrar la consecució del segon Mundial de la selecció espanyola.
A banda de Manresa, la final també s'ha pogut seguir en pantalla gegant en altres municipis del Bages, com Súria i Sant Vicenç de Castellet.