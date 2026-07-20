Espanya frustra el somni de Messi i suma el segon Mundial de la seva història

El duel entre l'Espanya de Lamine Yamal i l'Argentina de Messi s'ha resolt a favor de La Roja després d'un partit àrid, de mastegar sorra, només resolt amb un gol del blaugrana Ferran Torres a l'inici de la segona part de la pròrroga. La selecció espanyola ha sumat el segon Mundial de la seva història -el primer va arribar a Sud-àfrica el 2010, també amb una generació d'or amb accent blaugrana- després d'una superioritat futbolística de carrer contra una albiceleste que no ha generat les condicions per trobar la seva principal estrella -39 anys-, que probablement ja s'acomiadarà de les grans cites després d'una carrera meravellosa però que, a Nova York, no ha trobat la cirereta del pastís.
La primera part ha transcorregut entre ocasions més o menys clares d'Espanya. Cap de tan nítida com una de Lamine Yamal en els primers compassos de la final, quan s'ha quedat pràcticament sol davant del Dibu Martínez: el xut del jugador del Barça, fluix, ha topat amb les cames d'un defensa i ha acabat complicant-li la vida al porter argentí, que al cap d'una estona ha hagut d'estirar-se per evitar que Mikel Oyarzábal -el màxim golejador d'Espanya al Mundial- fes el primer. Després ha estat Marc Cucurella, flamant lateral esquerre del Madrid -únic jugador blanc en aquesta selecció de La Roja, qui ha estat a punt d'estrenar el marcador amb un xut creuat que ha passat fregant el pal.
La defensa d'Argentina, en aquell moment, estava a punt de canviar. Unes molèsties de Lisandro Martínez, que ja tenia targeta groga per aturar un contraatac perillós espanyol, han obligat Scaloni a moure fitxa i situar Nicolás Otamendi -38 anys, un altre dels veterans de l'equip- acompanyant el Cuti Romero a l'eix de la defensa. La primera part s'ha tancat amb 0-0, la millor notícia per a l'albiceleste abans d'enfilar el túnel de vestidors. Les dues seleccions s'han refugiat durant més estona de l'habitual mentre Madonna, BTS, Justin Bieber i Shakira amenitzaven la mitja part amb un halftime show al més pur estil nord-americà i un missatge d'amor que ha vist Donald Trump des de la llotja.
També hi eren Pedro Sánchez i la família reial, amb Felip VI, la reina Letizia i les infantes Elionor i Sofia. L'Argentina no ha sortit del tot entonada a la segona part, perquè una errada en la sortida de la pilota ha motivat un xut perillós -neutralitzat pel Dibu Martínez- d'Álex Baena, titular a la banda esquerra des de la segona jornada. A partir d'aquí, el partit ha viscut una fase d'interrupcions -targeta groga a Paredes, principal canvi tàctic d'Scaloni al descans- i una gran oportunitat generada per Dani Olmo solucionada per Gonzalo Montiel, encarregat de marcar el penal decisiu en la tanda decisiva contra França de l'anterior Mundial. Pedri i Ferran Torres ja estaven escalfant a la banda.
Els dos jugadors del Barça han entrat al minut 60 i, poc després, Dani Olmo -també blaugrana, a gran nivell en tota la competició- ha provat el porter argentí, poc encertat en el refús. La selecció albiceleste no se n'acabava de sortir, amb la sensació que no podia trenar cap jugada i que Espanya, cada cop que s'acostava, en treia com a mínim un servei de còrner: un cop de cap de Ferran Torres en una segona jugada ha estat aturat pel Dibu Martínez. El Cuti Romero, garant de la defensa argentina, ha hagut de rebre atenció mèdica durant la pausa d'hidratació de la segona part. Ha estat substituït per Medina i, al mateix temps, Giuliano Simeone ha entrat per Rodrigo de Paul, escuder de Messi.
Espanya s'ha apoderat d'aquests minuts, amb internades perilloses de Lamine i un xut de Pedri que ha acabat en mans del porter. Argentina amb prou feines centrava els esforços en defensar-se, i només tenia en el Dibu Martínez una certa garantia de seguretat. Ho ha provat Rodri des de lluny, però sense sort. Abans de la pròrroga ha passat de tot: una ocasió de Nico Williams que ha aturat el porter, i l'expulsió d'Enzo Fernández per una entrada a Pau Cubarsí que ha deixat amb deu els argentins. El temps reglamentari ha acabat amb el llançament d'una falta que li hauria pogut costar una altra vermella a Argentina, perquè Paredes ja tenia groga. Lamine quasi marca en l'última jugada.
La pròrroga ha arrencat exactament igual que el final dels noranta minuts, amb un cop de cap de Nico Williams que ha topat amb la mà del Dibu, que ha vist com el davanter basc sí que marcava a la jugada següent. L'àrbitre, això sí, l'ha anul·lat per una falta prèvia. Mikel Merino, per variar, ha tingut una oportunitat per avançar Espanya, però el cop de cap ha marcat desviat. Només arrencar la segona part, un golàs de Ferran Torres ha certificat el triomf de la selecció espanyola, que d'aquesta manera ha sumat la segona estrella de la seva història. I, qui sap, si la primera d'una generació d'or que el 2030, amb seu a Espanya, Marroc i Portugal, aspirarà a repetir amb totes les de la llei.