Un exjugador de la selecció espanyola entra als EUA després que li rebutgessin el permís

A poques hores de l'inici de la final del Mundial 2026 un l'exjugador de la selecció espanyola Joan Capdevila, de Tàrrega, ha fet públic que, finalment, ha pogut entrar als Estats Units per veure el partit. Segons havia explicat Capdevila, les dificultats van arribar amb el permís ESTA , que és imprescindible per entrar al país sense visat en la majoria dels casos.
L'exfutbolista, que havia jugat a l'RCD Espanyol i al Real Club Deportivo de la Coruña, va fer públic aquest divendres que EUA li havia negat l'entrada. Consternat, va explicar que no podria viatjar per veure l'Espanya-Argentina d'aquest diumenge. El motiu, assegurava, és perquè va jugar un partit a l'Iran, un estat que consideren com a "país d'interès" o de risc terrorista.
Capdevila va jugar un partit de La Lliga Legends el 25 d'agost de 2016 a Teheran contra l'equip iranià i, segons ha dit al programa, "es veu que si has estat a l'Iran no pots entrar als Estats Units". L'exfutbolista, en un principi va intentar trobar una solució amb la FIFA i, després de molt intentar, s'ha sortit amb la seva per entrar al país americà.
Una foto amb la família per celebrar-ho
Capdevila va a aquest matx, en el MetLife Stadium de Nova York, convidat per la Real Federació Espanyola de Futbol partit, com la resta de campions del mundial de 2010. Per celebrar la fita, ha fet pública una fotografia amb els seus fills dins de l'estadi americà amb la frase, escrita en castellà, "Mai et rendeixis si vols alguna cosa. Vinga Espanya!".
Segons va explicar l'exfutbolista de la Segarra, té una il·lusió especial per ser present a la final, tant per retrobar els seus antics companys de la selecció com per animar l'actual combinat al costat dels seus fills. La desesperació del futbolista per entrar al país va arribar a nivells extrems fins al punt que es va adreçar, a través de les xarxes, al mateix president dels Estats Units. "Necessito ajuda Donald Trump!", va escriure fent menció a l'usuari del mandatari americà.