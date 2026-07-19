Milers d'aficionats de les seleccions argentina i espanyola omplen la Plataforma del Fòrum de Barcelona

Uns 30.000 aficionats de les seleccions de l'estat espanyol i de l'Argentina omplen des de les 20 hores d'aquest diumenge la Plataforma del Fòrum de Barcelona, segons dades de l'Ajuntament. És l'espai habilitat pel consistori per seguir amb una pantalla gegant la final del Mundial de futbol masculí, que es disputa a Nova Jersey (EUA) des de les 21 hores. Seguidors dels dos equips s'han barrejat, i predominen els de la selecció espanyola. Càntics a favor d'Espanya, del futbolista Lamine Yamal o de l'exjugador Andrés Iniesta han predominat entre l'afecció espanyola. Els seguidors argentins han clamat el seu capità, Leo Messi, exjugador del Barça. En saltar els jugadors a la gespa, les dues aficions han esclatat amb càntics, abans de l'inici del partit.
La xarxa de metro de TMB ampliarà la seva obertura fins a la una de la matinada, i l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb la Línia 4. L’estació més propera a l’espai és El Maresme | Fòrum. A partir de les 19 hores s'ha fet una dinamització a base de jocs a la pantalla gegant i música, i des de les 20.30 hores s'ha connectat en directe a la retransmissió de La 2Cat per seguir la prèvia al partit.
L’espai habilitat té controls d’accés senyalitzats i no es permet accedir amb begudes alcohòliques, llaunes, ni ampolles de vidre. L’objectiu és compartir amb la ciutadania un "espai festiu per viure amb respecte" i, en un "ambient familiar", la final del Mundial de futbol masculí. En un inici, l'espai havia de ser al carrer de Martí i Franquès, però el consistori va decidir canviar de lloc "davant l’elevada expectació generada".
La selecció espanyola busca la segona copa de la seva història. L'Argentina és la vigent campiona i busca el seu quart títol, després de guanyar el Mundial de Qatar del 2022 contra França. Les seleccions de l'estat espanyol i de l'Argentina arriben a la final després d'haver eliminat, respectivament, a França i Anglaterra -que aquest dissabte van disputar el partit per al tercer i quart lloc, amb victòria pels anglesos per 4-6-.
11 jugadors catalans al Mundial
Hi ha 9 jugadors nascuts a Catalunya que juguen amb Espanya: Lamine Yamal, Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Marc Cucurella, David Raya i Marc Pubill. A banda, hi ha dos catalans més que també han jugat al Mundial 2026 -que s'ha disputat als EUA, Mèxic i Canadà entre el juny i el juliol-, amb una altra selecció. Es tracta dels futbolistes Ayoube Amaimouni i Ismael Saibari (jugadors del Marroc).
També hi ha hagut catalans a les banquetes: Robert Martínez ha estat l'entrenador de Portugal. Al cost tècnic del Panamà hi havia l'assistent Francesc Xavier Sánchez. I amb la selecció dels EUA hi han anat Sebastiano Pochettino, Toni Jiménez, Jesús Pérez i Sílvia Tuyà -l'única dona catalana al Mundial-. A la banqueta de Mèxic també s'hi ha assegut un català, Pol Lorente, i a la de Qatar també, Pablo Sanz.