Els futbolistes de la selecció residents a Catalunya tributaran més de 3 milions si Espanya guanya el Mundial

Els futbolistes de la selecció espanyola que resideixen a Catalunya tributaran més de 3 milions d'euros en impostos, si Espanya guanya diumenge la final del Campionat del Món de Futbol a l'Argentina. Pel que fa al conjunt de l'estat espanyol, els tècnics del Ministeri d'Hisenda, agrupats a l'ens Gestha, estimen que els 17 jugadors del conjunt estatal que juguen a clubs espanyols pagaran prop de 6 milions d'euros en impostos. \r\n\r\nLa tributació d'aquestes quantitats resultaria del premi de 754.701,92 euros que rebria cada jugador, fet que suma 12,8 milions d'euros per a aquests 17 futbolistes que resideixen a Espanya, afegit al sou i als drets d'imatge que reben dels seus respectius clubs. Per al càlcul, els tècnics d'Hisenda han fet la conversió a euros de la prima de 865.384,62 dòlars anunciada per jugador, tot tenint en compte la informació del Banc d'Espanya sobre el tipus de canvi per a aquest divendres.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nLaporta dona suport a Espanya en la final del Mundial\r\n\r\n